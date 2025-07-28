Первый тест Samsung Exynos 2600 — на 18% быстрее Snapdragon 8 Elite на 18%

Появились первые данные о производительности будущего мобильного чипа от Samsung — Exynos 2600. Вероятнее всего, он станет основой для следующих флагманских смартфонов компании.

Мобильные процессоры Exynos — это собственная разработка Samsung, которая позволяет компании в меньшей степени зависеть от чипов сторонних производителей. В 2019 году Samsung начала тесное сотрудничество с AMD, интегрируя преимущества архитектуры RDNA в собственные чипы, результатом которого стала новая встроенная графика для Exynos — Xclipse.

С 2022 года Xclipse перешла на архитектуру RDNA2, а затем — на RDNA3, последняя сейчас используется в чипах Exynos 2400 (Xclipse 940) и Exynos 2500 (Xclipse 950). Какую именно архитектуру получит следующая Xclipse 960 в составе Exynos 2600 — пока что неизвестно. Впрочем, уже сейчас можно отметить заметный рост производительности как по сравнению с предыдущим поколением, так и с флагманскими решениями актуальных на сегодня конкурентов.

Согласно свежей утечке, Exynos 2600 набирает 3135 баллов в 3DMark Steel Nomad Light — это примерно на 18% больше, чем у самых производительных смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite. В то же время стоит упомянуть о предварительных результатах Snapdragon 8 Elite 2 который, по слухам, демонстрирует на 20% более высокую производительность чем Elite первого поколения. На этом фоне результат Exynos 2600 уже не выглядит столь впечатляющим.

Также стоит не забывать, что тест, вероятно, проходил инженерный образец чипа, поэтому его производительность может немного измениться к моменту выхода. Дополнил информацию о новинке и другой результат, теперь уже в Geekbench. Благодаря ему стало известно, что количество Compute Units у Xclipse 960 равно 4.

Скорее всего, Exynos 2600 вряд ли появится в потребительских устройствах раньше 2026 года. Однако по полученной информации видно, что работа над чипом активно продолжается.

Источник: Videocardz