Новости Устройства 28.07.2025 comment views icon

Первый тест Samsung Exynos 2600 — на 18% быстрее Snapdragon 8 Elite на 18%

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Олексій Єрін

Автор новостей

Первый тест Samsung Exynos 2600 — на 18% быстрее Snapdragon 8 Elite на 18%

Появились первые данные о производительности будущего мобильного чипа от Samsung — Exynos 2600. Вероятнее всего, он станет основой для следующих флагманских смартфонов компании.

Мобильные процессоры Exynos — это собственная разработка Samsung, которая позволяет компании в меньшей степени зависеть от чипов сторонних производителей. В 2019 году Samsung начала тесное сотрудничество с AMD, интегрируя преимущества архитектуры RDNA в собственные чипы, результатом которого стала новая встроенная графика для Exynos — Xclipse.

С 2022 года Xclipse перешла на архитектуру RDNA2, а затем — на RDNA3, последняя сейчас используется в чипах Exynos 2400 (Xclipse 940) и Exynos 2500 (Xclipse 950). Какую именно архитектуру получит следующая Xclipse 960 в составе Exynos 2600 — пока что неизвестно. Впрочем, уже сейчас можно отметить заметный рост производительности как по сравнению с предыдущим поколением, так и с флагманскими решениями актуальных на сегодня конкурентов.

Перший тест Samsung Exynos 2600 - на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite
Результат Samsung Exynos 2600 в 3DMark Steel Nomad Light / Baidu

Согласно свежей утечке, Exynos 2600 набирает 3135 баллов в 3DMark Steel Nomad Light — это примерно на 18% больше, чем у самых производительных смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite. В то же время стоит упомянуть о предварительных результатах Snapdragon 8 Elite 2 который, по слухам, демонстрирует на 20% более высокую производительность чем Elite первого поколения. На этом фоне результат Exynos 2600 уже не выглядит столь впечатляющим.

Перший тест Samsung Exynos 2600 - на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite
Перечень самых быстрых смартфонов на Snapdragon 8 Elite / 3DMark

Также стоит не забывать, что тест, вероятно, проходил инженерный образец чипа, поэтому его производительность может немного измениться к моменту выхода. Дополнил информацию о новинке и другой результат, теперь уже в Geekbench. Благодаря ему стало известно, что количество Compute Units у Xclipse 960 равно 4.

Перший тест Samsung Exynos 2600 - на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite
Спецификация Xclipse 960 / Geekbench

Скорее всего, Exynos 2600 вряд ли появится в потребительских устройствах раньше 2026 года. Однако по полученной информации видно, что работа над чипом активно продолжается.

Источник: Videocardz

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