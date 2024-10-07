Новости Технологии 07.10.2024 в 18:24 comment views icon

Samsung переведет все смартфоны Galaxy S25 на чипы Snapdragon, поскольку не может изготовить достаточно Exynos 2500

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Samsung переведет все смартфоны Galaxy S25 на чипы Snapdragon, поскольку не может изготовить достаточно Exynos 2500

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Ожидалось, что Samsung выпустит флагманскую серию смартфонов Galaxy S25 в январе 2025 года с чипами Exynos для обычных моделей и версий Plus, а для модификации Ultra планировалось использовать процессоры Snapdragon. Но эти планы постигла неудача.

Публикации в СМИ Южной Кореи свидетельствуют, что компании придется использовать чипы Snapdragon для всей линейки смартфонов Galaxy S25. Причина заключается в том, что Samsung сталкивается с низкой нормой выхода годных чипов Exynos 2500. Поэтому компания, скорее всего, может быть не в состоянии вовремя изготовить достаточное количество собственных процессоров для запуска соответствующих версий.

Согласно данным Business Korea, Samsung Foundry имеет «низкий выход годных чипов» по нормам 3-нм техпроцесса, но издание не смогло назвать точные цифры. В производстве чипов выход годной продукции никогда не бывает 100%, поскольку прямоугольный чип вырезается из круглой пластины, и всегда есть отходы. Что еще важнее, не все чипы проходят сертификацию качества, и поэтому норма выхода годной продукции отличается от производственной линии к производственной линии.

Если эта информация подтвердится и Samsung действительно перейдет на процессоры Snapdragon 8 Gen 4, это станет еще одним ударом для полупроводникового бизнеса компании. Samsung уже потеряла заказы от Nvidia и Apple, поскольку эти компании обратились к TSMC за изготовлением чипов с поддержкой искусственного интеллекта.

Источник: gsmarena

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