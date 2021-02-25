Samsung планирует выпустить в этом году ноутбук с чипсетом Exynos и графикой AMD





Samsung начала сотрудничать с AMD над разработкой мобильной GPU еще в 2019 году. В прошлом месяце компания рассказала о результатах совместной работы — в будущих SoC Exynos появится графика RDNA. Тогда предполагалось, что Samsung оснастит чипсетом с новым видеоускорителем следующий флагманский смартфон линейки Galaxy Fold. Однако, теперь появилась немного иная информация по этому поводу.

Согласно ресурсу ZDNet Korea, Samsung выпустит Windows 10 ноутбук позже в этом году, который получит ту самую SoC Exynos с интегрированной графикой от AMD. Анонс должен состояться во второй половине 2021 года, после релиза нового Galaxy Note, над которым компания продолжает работать, несмотря на все слухи касательно сворачивания данной линейки.

В прошлом Samsung уже пробовала выпускать ноутбуки с процессорами ARM, но тогда в качестве аппаратной платформы выступали чипы от Qualcomm. Фактически, последняя имеет монополию на рынке на текущий момент, но это не привело к быстрому росту популярности ARM-версии Windows. За последнее время существенно улучшилась совместимость приложений, да и Microsoft продолжает дорабатывать Windows 10X, релиз которой должен состояться в этом году. Выпуск ARM-ноутбука от Samsung со своим чипсетом может немного приободрить рынок Windows-ноутбуков, особенно в свете растущей популярности компьютеров Mac с чипом M1.

Источник: Engadget