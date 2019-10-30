Samsung показала концептуальную раскладушку с гибким экраном, похожую на складывающийся пополам Galaxy Note10

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В марте появилась информация, что Samsung работает над еще двумя смартфонами со сгибающимися экранами, один из которых выполнен в классическом форм-факторе смартфона-раскладушки. Затем в сентябре первоначальные слухи о преемнике оригинального Galaxy Fold со сгибающимся в горизонтальной плоскости дисплеем получили продолжение. Теперь же в рамках ежегодной конференции для разработчиков SDC19 (Samsung Developer Conference) южнокорейский производитель официально подтвердил факт разработки классической раскладушки со сгибаемым пополам экраном. Напомним, что оригинальный Galaxy Fold впервые показали на прошлогодней конференции SDC.

На презентации в рамках демонстрации возможностей новой фирменной оболочки One UI 2.0, которая уже тестируется на флагманах компании, показали ролик с участием этого загадочного смартфона, но рабочего прототипа на мероприятие не привезли, так что сложно оценить на каком этапе находится разработка.

Как упоминалось в начале, в отличие от оригинального Galaxy Fold этот концептуальный смартфон использует традиционный форм-фактор раскладушки с той лишь разницей, что вся внутрення часть отведена под сгибающийся поперек экран. В сложенном виде смартфон будет превращаться в компактный квадрат, а в разложенном состоянии соотношение сторон будет близким к нынешним трендовым 19:9.

Также на видео можно увидеть врезанную в экран фронтальную камеру на внутренней стороне, как у Samsung Galaxy Note10. В целом внешне концептуальное устройство можно охарактеризовать как складывающийся пополам Galaxy Note10. Здесь также невольно вспоминается долгожданное перерождение легендарной раскладушки Motorola RAZR с гибким экраном, которое должно состояться уже 13 ноября.

Сейчас оговариваемый и пока безымянный новый сгибаемый смартфон в традиционном раскладном форм-факторе является всего лишь концептуальной разработкой. Станет ли он в итоге Galaxy Fold 2, пока неясно. Но очевидно, что руководство Samsung считает эту конструкцию одной из самых перспективных.

«Этот принципиально новый форм-фактор, который мы сейчас рассматриваем, не только легко поместиться в кармане, но и изменит то, как вы пользуетесь телефоном», — заявил во время выступления Хеюн Чон, руководитель исследовательской группы Samsung по разработке и дизайну.

Идея, лежащая в основе этой концепции, заключается в том, чтобы взять готовую технологию складных смартфонов Samsung, компактизировать ее и распространить на устройства новых форм-факторов.

Увы, представители Samsung не раскрыли ни подробностей о характеристиках, ни сроков выхода коммерческого смартфона на базе этого концепта. Об улучшениях в подобного рода гибких экранах тоже ничего не сказали.

Основное внимание уделили новой оболочке One UI 2.0 и ее адаптации под новые форм-факторы.

«Как пионеры в сегменте складных смартфонов, мы понимаем, что каждый инновационный форм-фактор требует одинаково инновационного взаимодействия с пользователем», — отметил Хеюн Чон.

Очевидно, что One UI 2.0, которая, как мы уже успели узнать, является эволюционным развитием оригинальной One UI, дебютировавшей в прошлом году, с главным образом визуальными улучшениями, будет еще лучше адаптирована под складные устройства.

Что касается этого таинственной раскладушки Samsung с гибким экраном, проводя параллели с прошлым годом и Galaxy Fold, вполне логично ожидать ее полноценный анонс на презентации Galaxy S11 в феврале. Предыдущие слухи указывали на коллаборацию с известным американским дизайнером Томом Брауном, а также более демократическую цену. Напомним, Galaxy Fold стоит в США $1980.