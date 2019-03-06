Bloomberg: Samsung готовит еще два складных смартфона с гибким экраном, один из них будет похож на Huawei Mate X, второй — на еще не вышедший Motorola RAZR

Флагманский смартфон Samsung Galaxy Fold, являющийся первой моделью южнокорейского производителя, в новом, а точнее хорошо забытом старом форм-факторе «раскладушки», только с гнущимся экраном, еще даже не вышел на рынок (его продажи стартуют только 26 апреля), а в сети уже появилась информация о будущих сгибаемых моделях, которые последуют за ним. Как сообщает авторитетное издание Bloomberg, Samsung одновременно разрабатывает две разные модели смартфонов со сгибающимся экраном.

Первой выйдет модель, выполненная в классическом форм-факторе обычной «раскладушки», но со сгибаемым экраном очень вытянутой формы. Сообщается, что эта, пока безымянная модель Samsung, будет очень похожа на грядущую современную версию легендарной раскладушки Motorola RAZR со сгибаемым экраном, которая ожидается этим летом. Собственно, с большой вероятностью именно Samsung будет поставлять экраны для нового Motorola RAZR. Свою вариацию на тему Motorola RAZR южнокорейский гигант выпустит либо под конец года, либо в начале следующего.

Что касается второго, а если считать Galaxy Fold, то третьего сгибаемого смартфона Samsung, он выйдет позже в следующем году и в плане дизайна будет похож на Huawei Mate X. То есть, это будет модель с одним большим экраном, трансформирующаяся в более компактную с двумя экранами по обеим сторонам корпуса. Это весьма занимательно в свете недавнего заявления главы Huawei — в недавнем интервью он назвал конструкцию как у сгибаемого смартфона Samsung Galaxy Fold весьма неудачной.

Само собой, о характеристиках на данном этапе говорить слишком рано. Но источник сообщает очень интересную деталь. Сейчас Samsung сконцентрировала все усилия на повышении срока службы гибких дисплеев. Сообщается, что ресурс надежности экрана Galaxy Fold составляет 10 000 циклов складывания и раскладывания устройства, после чего в месте изгиба начинают появляться цветовые «складки». Инженеры Samsung ищут способы предотвращения этого негативного эффекта. В качестве возможного варианта рассматривается запуск сервиса по бесплатной замене дисплеев для владельцев Galaxy Fold. И надо сказать, что при цене почти $2000 подобный сервис выглядит вполне разумным решением, которое может развеять опасения касательно надежности. Осталось еще убедить покупателей в практичности таких вот смартфонов.

Источник: Bloomberg