Официально: сгибающийся Motorola RAZR 2019 будет представлен 13 ноября





О возвращении легендарной раскладушки начала 2000-х годов Motorola RAZR на рынок в виде складного смартфона с гибким экраном мы писали уже не раз. С начала года было множество сообщений, указывающих на скорый анонс, но его дата оставалась предметом многочисленных предположений, слухов и домыслов. И вот только что производитель объявил точную дату анонса Moto RAZR 2019 (предположительное название), выступающего главным претендентом на звание самого компактного смартфона с гибким экраном. В приглашениях на пресс-конференцию, которые компания разослала журналистам, указана дата 13 ноября.

Часть приглашения — небольшое анимированное изображение, в котором безошибочно угадывается знакомый силуэт RAZR V3.

Сопроводительная надпись к приглашению «You’re going to flip» (не маркетинговая фраза на картинке), которая является очевидной отсылкой к раскладному форм-фактору, не оставляет никаких сомнений. В этот день состоится долгожданное возрождение легенды, причем Moto RAZR 2019 может оказаться тем самым компактным смартфоном с гибким экраном, который все так ждут. Впрочем, что Motorola сейчас и Motorola тогда — две совершенно разные компании. С тех пор многое произошло. Сейчас Motorola принадлежит Lenovo и ничем таким выдающимся бренд уже давно не блистал. Возможно, с Moto RAZR 2019 все изменится, но пока лучше проявить сдержанность, дабы потом не было огромного разочарования, когда новинка не оправдает надежды. Тем более, что ждать анонса осталось меньше месяца.

Ранее в сети публиковали изображения сгибающегося смартфона Motorola Razr (2019) и его нестандартной упаковки в форме треугольной призмы и рендеры.

В целом дизайн, который они демонстрируют, соответствует тому, что мы ранее видели на иллюстрациях из патентных заявок и созданных на их основе рендерам. Так что с большой вероятностью Motorola RAZR 2019 (как бы он в итоге не назывался) будет выглядеть так.

По предварительным данным, основой Motorola Razr (2019) служит SoC Qualcomm Snapdragon 710. Основной экран в разложенном состоянии будет иметь диагональ 6,2 дюйма при разрешении 2142х876 пикселей. В сложенном состоянии пользователям будет доступен вспомогательный экран разрешением 800х600 пикселей. Объем ОЗУ составит 4 или 6 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 64 или 128 ГБ памяти.

Источник: CNET