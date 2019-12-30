Samsung покажет на CES 2020 полностью безрамочный телевизор, готовый к массовому производству

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





По данным осведомлённых источников, на предстоящей выставке CES 2020 компания Samsung продемонстрирует безрамочный телевизор премиум-класса.

Предполагается, что это будет первый телевизор с таким дизайном. Отмечается, что топ-менеджеры компании одобрили данный проект, и массовое производство телевизора начнётся в феврале. Samsung сделает это базовой функцией для линеек телевизоров с диагональю экрана 65 дюймов и больше.

Реализовать такой дизайн удалось благодаря тесной спайке телевизионной панели и корпуса телевизора. Для этого использовалось оборудование от Shinsegye Engineering. Кроме того, Samsung также сотрудничала с местным поставщиком компонентов Taewha Precision.

Один из разработчиков, работавший над грядущим продуктом, рассказал, что это устройство отличает от других современных безрамочных телевизоров. В то время как другие решения всё же имеют рамки, Samsung предлагает практически «нулевые рамки». По словам разработчика, Samsung является единственной компанией, которая готова к массовому производству такого «экстремального дизайна».

Вместе с тем, сообщается, что подразделение по выпуску дисплеев выразило обеспокоенность по поводу структурной целостности телевизора. Высказываются опасения того, телевизионная панель может отделяться от основного корпуса телевизора.

Источник: gizmochina