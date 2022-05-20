Samsung предлагает персонализировать холодильники Bespoke любыми рисунками или фотографиями — за $500

Samsung добавил особую опцию персонализации в свою линейку холодильников Bespoke. За 500 долларов можно напечатать любую фотографию или изображение на дверцах. Подобная персонализация будет доступна с конца 2022 года. Чтобы узнать о точной дате запуска, можно подписаться на оповещения.

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«Представляем лучший способ персонализировать ваш холодильник Bespoke. С помощью MyBespoke вы можете создавать индивидуальные панели холодильника с собственными оригинальными рисунками, семейными портретами, фотографиями из отпуска или любыми другими», — сказано в пресс-релизе.

Если у вас уже есть холодильник Bespoke, можно сделать под заказ другие дверные панели и заменить их. Стоимость составляет 250 долларов за одну дверку. Samsung заявляет, что изготовление и доставка займут около 8 недель.

Линейка холодильников Samsung Bespoke очень популярна благодаря своей модульности и возможности кастомизации.