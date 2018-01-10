Samsung представила платформу DRVLINE для создания самоуправляемых автомобилей

На проходящей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES 2018 компания Samsung представила платформу DRVLINE. Она включает аппаратные и программные решения, которые призваны помочь автопроизводителям в создании индивидуальных современных самоуправляемых транспортных средств.

Многие подобные платформы представляют собой решения всё-или-ничего. Они вынуждают автопроизводителей использовать полный перечень доступных средств без возможности индивидуальной настройки. В то же время платформа DRVLINE позволяет вендорам менять и настраивать отдельные компоненты системы, создавая транспортное средство в соответствии со своими техническими условиями и запросами рынка. Кроме того, такой подход позволяет быстро развиваться технологии.

«Создание автономной платформы требует тесного сотрудничества во всей отрасли, поскольку одна компания не может самостоятельно реализовать эту огромную возможность», – заявил президент и главный управляющий стратегического развития Samsung Янг Сон. – «Задача просто слишком большая и слишком сложная. В рамках платформы DRVLINE мы приглашаем лучших представителей автомобильной отрасли присоединиться к нам и помочь сформировать будущее автомобилестроения завтрашнего дня».

Первой инициативой в рамках платформы DRVLINE станет камера с рядом интеллектуальных функций. Она будет предупреждать о выезде автомобиля из полосы движения, участвовать в работе функции адаптивного круиз-контроля, предупреждать о возможном столкновении с другими автомобилями. Также отмечается, что благодаря работе алгоритмов будет выводиться и уведомление о возможном столкновении с пешеходами.

Другие технические продукты в рамках платформы DRVLINE включают первую в отрасли 5G антенну для автомобилей, которая обеспечивает быструю передачу данных. Дополнительно сообщается о концепции Digital Cockpit (цифровой кокпит), предусматривающей новый способ взаимодействия с автомобильными системами и сопутствующими технологическими решениями. Она призвана обеспечить баланс удобства и безопасности, а при помощи смартфона удастся создать персонализированное пространство. Это масштабируемое решение, которое объединяет на центральном экране (или на нескольких экранах в зависимости от интеграции) элементы управления автомобилем и текущую информацию.

Источник: Engadget