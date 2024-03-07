Samsung усложнила маркировку OLED-телевизоров, чтобы покупатели путались

Samsung омолодила рынок OLED-телевизоров, когда два года назад ее дочерняя компания Samsung Display, производящая дисплеи, анонсировала технологию QD-OLED. OLED-панели с квантовыми точками (Quantum Dot, QD) обещали более насыщенные цвета по сравнению с белыми OLED-панелями (WOLED) от LG Display и представляли жизнеспособного конкурента тому, что стало единственным вариантом для OLED-телевизоров. Различные компании, от Samsung Electronics до Sony, хвастались преимуществами QD-OLED над WOLED. Сегодня это изменилось.

В линейке OLED-телевизоров Samsung 2024 года будут телевизоры с панелями QD-OLED и WOLED. Samsung начал делать это в прошлом году с 83-дюймового S90C. Но в этом году будет еще сложнее определить, имеет ли новый OLED-телевизор Samsung квантовые точки, сообщает Arstechnica.

Samsung анонсировала модели начального уровня S85D, S90D и флагманскую S95D в январе, не уточняя тип OLED-панелей. Но очевидно, что S90D будет иметь WOLED-панели, поскольку Samsung заявила, что он будет доступен в 42-, 48-, 55-, 65-, 77- и 83-дюймовых размерах. QD-OLED не выпускается с диагональю 42, 48 или 83 дюйма.

Но в сообщении корейского издания The Elec говорится о том, что другие размеры экранов S90D могут быть WOLED или QD-OLED. Винсент Тео, эксперт по дисплеям на YouTube-канале HDTVTest, сказал следующее:

Samsung не будет прямо рекламировать ни один из своих OLED-дисплеев 2024 года как QD-OLED.

Тео добавил, что на выставке Samsung, которая недавно состоялась во Франкфурте, был представлен 55-дюймовый S90D, который, по его словам, был QD-OLED, «исходя из его субпиксельной конфигурации».

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Samsung использует как WOLED, так и QD-OLED для своих телевизоров S90D, потому что LG Display попросила Samsung не позиционировать WOLED как менее качественный, чем QD-OLED. Однако ожидается, что самый дорогой OLED-телевизор Samsung 2024 года, S95C, будет использовать QD-OLED для всех размеров.

Samsung долго отказывался продавать OLED-телевизоры, предпочитая продавать LCD-панели с квантовыми точками в премиум-версиях телевизоров. Однако на фоне повышения цен партнерами-производителями ЖК-панелей в Китае, растущего интереса потребителей к OLED и сообщений о давлении со стороны правительства Южной Кореи, Samsung стремилась выйти на рынок OLED и в конце концов создала партнерство с конкурентной компанией LG.

Издание Elec также сообщило, что Samsung рассматривает возможность выпуска своего самого дешевого OLED-телевизора 2024 года, S85D, только с WOLED-дисплеем, но окончательного решения компания еще не приняла. Проверяя устройство, представленное на выставке CES 2024, Тео подтвердил, что это конкретное устройство имеет WOLED.

Теперь, когда Samsung продвигает WOLED, она запутала свои первоначальные заявления об OLED и квантовых точках, открыла дверь для путаницы потребителей и сделала еще более сложной дифференциацию между различными вариантами OLED.

Если отчеты подтвердятся, покупателям будет сложнее понять, какое расположение субпикселей будет в OLED-телевизорах Samsung 2024 года. WOLED-панели имеют структуру субпикселей WRGB, тогда как QD-OLED-панели используют треугольное расположение субпикселей RGB. Обзоры показали, что эти различия приводят к различиям в производительности. Например, телевизоры QD-OLED имеют более чистые цвета, потому что между чистыми цветами «меньше шума, поскольку они не разбавлены белым субпикселем». Также было доказано, что QD-OLED обеспечивает большую полноэкранную яркость, чем старые поколения WOLED-панелей. Однако белый субпиксель в WOLED-дисплеях имеет преимущество при отображении белого цвета, что особенно важно для таких вещей, как блики и HDR.

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