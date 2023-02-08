Samsung оценила свой сверхъяркий 77-дюймовый QD-OLED телевизор в $4500

Во время проведения выставки CES 2023 компания Samsung продемонстрировала QD-OLED телевизор второго поколения – 77-дюймовую модель S95C, которая дополнила прошлогодние версии S95B с 55- и 65-дюймовм экраном.

Напомним, телевизор Samsung S95C сочетает в себе технологии Samsung Quantum Dot и OLED, время отклика 0,1 мс и частоту обновления до 144 Гц. Устройство имеет 70-ваттную 4.2.2-канальную акустическую систему, сертифицированную Dolby Atmos. Геймеров порадует система Gaming Hub, предлагающая доступ к сервисам потоковой передачи игр, таким как Nvidia GeForce Now. Особенностью этой линейки является чрезвычайно высокая яркость изображения – потенциально превышающая 2000 нит.

Теперь Samsung наконец назвала цену телевизора S95C. Как оказалось, за сверхъяркую 77-дюймовую модель предстоит заплатить $4499,99. В некоторых регионах компания предлагает бесплатную установку телевизора на дому, но только тем, кто оформит предварительный заказ до 20 февраля. Фактические поставки начнутся с 15 числа.

Отметим, новинка оказалась немного дороже прошлогоднего 77-дюймового телевизора LG G2, который стоил $4199,99. Компания LG ещё не раскрыла информацию о ценах линейки 2023 года, поэтому сравнить цены на актуальные версии пока нет возможности.

Источник: The Verge