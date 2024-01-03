Новости Устройства 03.01.2024 в 10:11 comment views icon

Samsung представила три игровых OLED-монитора Odyssey в преддверии CES 2024

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Юрій Орос

Автор новин

Samsung представила три игровых OLED-монитора Odyssey в преддверии CES 2024

В преддверии выставки CES 2024 компания Samsung обнародовала подробности о трио будущих игровых мониторах Odyssey. Это OLED-дисплеи с поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и VESA DisplayHDR True Black 400. Каждый монитор оснащен фирменной антибликовой технологией, которая минимизирует отражение дневного света и освещения.

Первым является 49-дюймовый изогнутый сверхширокоформатный монитор Samsung Odyssey OLED G95SD. Экран имеет разрешение DQHD (5120×1440), время отклика 0,03 мс, частоту обновления 240 Гц, соотношение сторон 32:9 и доступ к платформе Samsung Smart TV и облачному игровому центру Gaming Hub, передает Engadget.

Samsung представила три игровых OLED-монитора Odyssey в преддверии CES 2024

Odyssey G80SD – первый плоский 32-дюймовый игровой OLED-монитор Samsung. У него разрешение 4K UHD (3840×2160), соотношение сторон 16:9, время отклика 0,03 мс и высокую частоту обновления 240 Гц. Этот ультратонкий монитор создан для ограниченного пространства на рабочем столе, его толщина составляет чуть менее четырех миллиметров. Пиковая яркость 450 нит, а монитор оснащен технологией CoreLighting+ для уникальных схем освещения окружающей среды.

Samsung представила три игровых OLED-монитора Odyssey в преддверии CES 2024

Относительно миниатюрный 27-дюймовый OLED G60SD обладает частотой обновления 360 Гц и разрешением QHD (2560×1440). Этот монитор также имеет тонкий металлический корпус и оснащен технологией Samsung CoreLighting+. Дисплей можно регулировать по наклону, повороту и вращению.

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Цены пока не объявлены. Samsung пообещала, что каждый из них будет выпущен где-то в этом году. Выставка CES 2024 пройдет в Лас-Вегасе с 6 по 12 января.

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