Новости
Samsung при поддержке ARM снова занялась разработкой собственных ядер для мобильных чипсетов

Samsung при поддержке ARM снова занялась разработкой собственных ядер для мобильных чипсетов

Samsung при поддержке ARM снова занялась разработкой собственных ядер для мобильных чипсетов


В конце прошлого года стало известно, что компания Samsung решила прекратить разработку собственных процессорных ядер для чипсетов Exynos и перейти на лицензирование готовых ядер ARM. Однако, если верить новым сведениям, планы компании в данном отношении снова поменялись.

Осведомлённые источники поделились новыми сведениями о планах Samsung и утверждают, что корейская компания работает над созданием собственных версий CPU и GPU. И над этими проектами технологический гигант работает в сотрудничестве с компаниями ARM и AMD. По сообщениям Business Korea, компании Samsung, ARM и AMD в рамках стратегического партнёрства намерены разработать новую мобильную систему-на-чипе, которая сможет конкурировать с решениями Qualcomm. На текущий момент флагманский чипсет Samsung Exynos 990 уступает устройствам Snapdragon 865 и Snapdragon 865 как в плане производительности, так и энегоэффективности.

Отмечается, что собственная версия вычислительных ядер Samsung будет основана на архитектуре ARM Cortex-X, которая также станет основой и процессора Snapdragon 875. В случае чипсета Qualcomm будут использоваться CPU следующего поколения серии Kryo. По сравнению с предыдущими процессорами серии Cortex-A, новые модифицированные вычислительные ядра обеспечат прирост производительности до 30%. В публикации также говорится, что конкуренция между Samsung и Qualcomm обострится в 2021 году. Это означает, что новый высокопроизводительный процессор Exynos появится на рынке уже в следующем году. Также ходят слухи, что Samsung разрабатывает новый мобильный процессор Exynos 1000 с прицелом на свою 5-нанометровую производственную технологию. Однако пока не уточняется, идёт ли речь об одном и том же чипсете или же это будет два различных продукта.

Утечка результатов тестов продемонстрировала, что неназванный чипсет Samsung с GPU AMD обошёл в плане производительности графическое решение Adreno 650, которое используется в процессоре Snapdragon 865. Так что компания при поддержке партнёров смогла достичь существенного прогресса.

Дополнительно сообщается, что Samsung также намерена превзойти Qualcomm и в задачах искусственного интеллекта, для этого она модернизирует блоки NPU. Кроме того, работы по улучшению ведутся и в отношении модемов, используемых в линейке чипсетов Exynos. Чтобы наверстать упущенное, компания планирует увеличить количество соответствующего персонала в 10 раз к 2030 году.

Источник: wccftech

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить