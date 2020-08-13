Samsung при поддержке ARM снова занялась разработкой собственных ядер для мобильных чипсетов





В конце прошлого года стало известно, что компания Samsung решила прекратить разработку собственных процессорных ядер для чипсетов Exynos и перейти на лицензирование готовых ядер ARM. Однако, если верить новым сведениям, планы компании в данном отношении снова поменялись.

Осведомлённые источники поделились новыми сведениями о планах Samsung и утверждают, что корейская компания работает над созданием собственных версий CPU и GPU. И над этими проектами технологический гигант работает в сотрудничестве с компаниями ARM и AMD. По сообщениям Business Korea, компании Samsung, ARM и AMD в рамках стратегического партнёрства намерены разработать новую мобильную систему-на-чипе, которая сможет конкурировать с решениями Qualcomm. На текущий момент флагманский чипсет Samsung Exynos 990 уступает устройствам Snapdragon 865 и Snapdragon 865 как в плане производительности, так и энегоэффективности.

Отмечается, что собственная версия вычислительных ядер Samsung будет основана на архитектуре ARM Cortex-X, которая также станет основой и процессора Snapdragon 875. В случае чипсета Qualcomm будут использоваться CPU следующего поколения серии Kryo. По сравнению с предыдущими процессорами серии Cortex-A, новые модифицированные вычислительные ядра обеспечат прирост производительности до 30%. В публикации также говорится, что конкуренция между Samsung и Qualcomm обострится в 2021 году. Это означает, что новый высокопроизводительный процессор Exynos появится на рынке уже в следующем году. Также ходят слухи, что Samsung разрабатывает новый мобильный процессор Exynos 1000 с прицелом на свою 5-нанометровую производственную технологию. Однако пока не уточняется, идёт ли речь об одном и том же чипсете или же это будет два различных продукта.

Утечка результатов тестов продемонстрировала, что неназванный чипсет Samsung с GPU AMD обошёл в плане производительности графическое решение Adreno 650, которое используется в процессоре Snapdragon 865. Так что компания при поддержке партнёров смогла достичь существенного прогресса.

Дополнительно сообщается, что Samsung также намерена превзойти Qualcomm и в задачах искусственного интеллекта, для этого она модернизирует блоки NPU. Кроме того, работы по улучшению ведутся и в отношении модемов, используемых в линейке чипсетов Exynos. Чтобы наверстать упущенное, компания планирует увеличить количество соответствующего персонала в 10 раз к 2030 году.

Источник: wccftech