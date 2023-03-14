Новости Украина 14.03.2023 в 19:08

Samsung, Redmi, Apple – Rakuten Viber назвала самые популярные бренды и модели смартфонов среди украинцев

Вадим Карпусь

Автор новостей

Компания Rakuten Viber поделилась результатами исследования, которое позволило определить наиболее популярные бренды и модели смартфонов среди украинцев по состоянию на февраль 2023 года. Статистика получена благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber и включает только обобщенные данные о брендах и моделях смартфонов. Отмечается, что чаты и звонки в Viber защищены сквозным шифрованием по умолчанию – доступ к ним имеют только собеседники.

Распределение по мобильным платформам

Большинство украинцев предпочитает смартфоны на базе операционной системы Android, однако доля пользователей iOS постоянно растет. В феврале 2023 года пользователей iOS уже 19%, тогда как в феврале 2022 года их было 17%, а по данным предыдущего публичного исследования в 2021 году – 16%.

Топ брендов смартфонов, самых популярных среди украинцев

  1. Samsung
  2. Redmi
  3. Apple
  4. Xiaomi
  5. Huawei
  6. OPPO
  7. ZTE
  8. POCO
  9. Tecno
  10. Realme

Samsung, Redmi, Apple – Rakuten Viber назвала самые популярные бренды и модели смартфонов среди украинцев

По сравнению с предыдущими данными Rakuten Viber от 2021 года, первая пятерка брендов осталась неизменной. В 2023 году во вторую пятерку попал бренд Realme, оставив позади Lenovo (9 позиция в 2021 году).

Топ самых популярных моделей смартфонов

  1. Redmi 9A
  2. iPhone 11
  3. Redmi 9C
  4. Redmi 9
  5. Redmi Note 9
  6. Redmi Note 7
  7. iPhone 7
  8. Redmi Note 8 Pro
  9. iPhone XR
  10. Redmi 7A

По сравнению с предыдущими данными Rakuten Viber от 2021 года, Redmi 9A поднялся на 5 строчек и занял первое место, сдвинув Redmi Note 7 вниз. Среди смартфонов Apple самым популярным остается iPhone 11. iPhone 7 потерял пять строк, а iPhone XR вошел в десятку.


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