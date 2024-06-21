Samsung случайно подтвердила выпуск Galaxy Watch Ultra с LTE, размером 47 мм

Предыдущие утечки информации уверяли, что Samsung разрабатывает новую версию умных часов Galaxy Watch, а теперь сайт компании подтвердил название Galaxy Watch Ultra вместе с некоторыми характеристиками.

На сайте Samsung ненадолго появилась публикация страницы поддержки, на которой непосредственно была названа модель Galaxy Watch Ultra. С тех пор страница была удалена, но она проясняет некоторые вопросы относительно брендинга, поскольку существовала вероятность, что Samsung может назвать устройство Watch 7 Ultra, как это было с Watch 5 Pro 2022 года.

Эта же страница поддержки также подтвердила, что Samsung предложит LTE-вариант Galaxy Watch Ultra. Также указано, что размер часов составляет 47 мм. Это лишь немного больше, чем самый большой Galaxy Watch 6 Classic, имеющий размер 46 мм.

Предыдущие утечки демонстрировали удивительный квадратный дизайн Watch Ultra. Также ожидается, что эти умные часы будут иметь больший аккумулятор.

Источник: 9to5google