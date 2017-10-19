Samsung создала камеру 360 Round с 17 объективами

Компания Samsung подготовила к выпуску новую камеру, предназначенную для записи видео с охватом 360 градусов. Новинка получила название 360 Round.

Фактически, устройство содержит 17 отдельных камер в одном корпусе, включая 8 стерео пар и одну камеру, установленную в верхней части корпуса. Каждая камера снабжена 2-мегапиксельным 1/2,8-дюймовым сенсором и объективом с диафрагмой f/1.8. Полученной со всех камер изображение затем объединяется в панорамное изображение при помощи специального комплектного ПО для ПК.

Также в Samsung 360 Round встроены 6 микрофонов и доступна возможность подключения двух внешних микрофонов. В новинке интегрированы 10 ГБ оперативной памяти и хранилище ёмкостью 40 ГБ. Поддерживается возможность установки твердотельных накопителей ёмкостью до 2 ТБ и карт памяти формата SD ёмкостью до 256 ГБ. Также в наличии имеются интерфейсы Ethernet и USB-C. Отмечается, что устройство обходится без использования активной системы охлаждения. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды. Мааса новинки составляет 1,93 кг.

Камера Samsung 360 Round поступит в продажу в октябре, но её цена пока не сообщается.

Источник: The Verge