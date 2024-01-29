Samsung утратила звание крупнейшего в мире производителя полупроводниковых чипов, а NVIDIA поднялась с 10-го на 3-е место

Samsung больше не является крупнейшей в мире компанией по производству полупроводниковых чипов. Согласно последним данным Counterpoint Research, выручка подразделения по выпуску чипов Samsung Electronics упала с $70,2 млрд в 2022 году до $43,4 млрд в 2023 году. Это огромное падение на 38% вызвано спадом на рынке чипов памяти и неспособностью Samsung привлечь клиентов для своих передовых производственных процессов.

Intel опередила Samsung в мировом рейтинге производителей полупроводниковых чипов в 2023 году. Хотя выручка Intel также упала, но не так значительно, что и позволило обогнать Samsung по доходам от реализации чипов. Выручка Intel снизилась на 15% ─ с $59,8 млрд в 2022 году до $50,5 млрд в 2023 году.

NVIDIA оказалась одной из немногих компаний в мире, занимающихся производством полупроводниковых чипов, кому удалось увеличить доходы. Это произошло благодаря буму искусственного интеллекта и возросшему спросу на мощные графические процессоры для облачных серверов. В 2023 году выручка NVIDIA продемонстрировала прирост на внушительные 86% ─ с $16,3 млрд в 2022 году до $30,3 млрд в 2023 году. Благодаря такому стремительному росту компания поднялась в рейтинге с 10-го места в 2022 году до 3-го в 2023 году.

Qualcomm в минувшем году заняла четвертое место с выручкой в $30,2 млрд, что на 17% меньше, чем $36,3 млрд годом ранее. Broadcom сохранил пятое место благодаря выручке в $30 млрд (на 13% выше, чем в 2022 году). SK Hynix, крупнейший конкурент Samsung на рынке чипов памяти, имел доход в $23,6 млрд. Выручка компании упала на 33%. Доход AMD незначительно (на 4%) снизился с $23,6 млрд в 2022 году до $22,6 млрд в 2023 году. Выручка Texas Instruments упала на 12% с $20 млрд в 2022 году до $17,5 млрдв 2023 году, в результате чего компания заняла седьмое место на мировом рынке полупроводниковых чипов.

Ожидается, что выручка Samsung в 2024 году увеличится. Этому должны поспособствовать повышение спроса на чипы памяти, а также рост цен на чипы памяти по сравнению с прошлым годом.

Источник: sammobile