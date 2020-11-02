Samsung выпустила в Украине новую линейку звуковых панелей премиум-класса

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Компания Samsung Electronics, шесть лет подряд возглавляющая международный рынок звуковых панелей, официально представила на украинском рынке новую линейку звуковых панелей премиум-класса — речь о моделях HW-Q950T и HW-Q900T, изначально анонсированных в июле.

Обе новинки уже продаются в Украине: за модель HW-Q900T просят 24 281-31 632 грн (в зависимости от магазина), а за HW-Q950T — 34 881-44 341 грн.

Напомним, HW-Q950T выделяется 9.1.4-канальным звуком — это максимальное число каналов, которое доступно для современных домашних кинотеатров в одном устройстве. От ранее доступных 7.1.4-канальных систем бренда новая модель выделяется дополнительными левыми и правым широкополосными динамиками. Благодаря этому дополнения при просмотре ТВ движение на экране передается более реалистично, и пользователь получает ощущение полного погружения в контент.

Обе модели поддерживают технологии объемного звука Dolby Atmos, DTS:X и eARC. Также они отличаются обновленным дизайном — по сравнению с моделями прошлого года высота уменьшена с 83 мм до 69,5 мм, чтобы они «идеально соответствовали телевизору». Еще производитель выделяет тканевую отделку Kvadrat, которая придает устройствам более элегантный вид, не влияя на качество звучания.

При подключении к совместимым телевизорам Samsung QLED 2020 модельного года, поддерживающим технологию Q-Symphony, аудио из динамиков телевизора и саундбара синхронизируется для наиболее гармоничного звучания. С помощью приложения SmartThings можно подключить саундбары к домашней беспроводной сети и управлять сервисами потоковой передачи музыки, такими как Amazon Music, Spotify, TuneIn и iHeart Radio. Функция Tap Sound позволяет транслировать музыку со смартфона прямо на звуковую панель в одно касание.