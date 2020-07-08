Samsung представила два новых саундбара премиум-класса с поддержкой DTS:X и Dolby Atmos

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Samsung представила две новые звуковые панели в рамках серии Q — HW-Q950T и HW-Q900T. Обе новинки относятся к премиальному сегменту и во многом похожи.

Среди общих особенностей новинок — поддержка технологий объемного звучания DTS:X, Dolby Atmos и Enhanced Audio Return Channel (eARC). Кроме того, При подключении к совместимым телевизорам Samsung QLED 2020 модельного года, поддерживающим технологию Q-Symphony, аудио из динамиков телевизора и саундбара синхронизируется для наиболее гармоничного звучания.

Стоящая классом выше модель HW-Q950T обеспечивает звук формата 9.1.4. По заверениям производителя, на сегодняшний день это отраслевой максимум для одной звуковой панели. На фоне предыдущих 7.1.4-канальных систем бренда новая модель выделяется дополнительными левыми и правым широкополосными динамиками

Новые HW-Q950T и HW-Q900T гораздо компактнее прошлогодних моделей — теперь высота составляет 69,5 мм, а не 83 мм. Отдельно производитель выделяет тканевую отделку Kvadrat, которая придает устройствам более элегантный вид, не влияя на качество звучания.

С помощью приложения SmartThings можно подключить саундбары к домашней беспроводной сети и управлять сервисами потоковой передачи музыки, такими как Amazon Music, Spotify, TuneIn и iHeart Radio. Функция Tap Sound позволяет транслировать музыку со смартфона прямо на звуковую панель в одно касание.

Увы, подробностей о цене и сроках начала продаж пока нет.

Согласно данным исследовательской компании Futuresource Consulting, Samsung занимает первое место с долей рынка по объему выручки 21.8% и 16.5% по общему объему продаж отрасли в 2019 году. В начале года саундбар Q800T был удостоен награды CES в категории Best of Innovation (аудио- видео компоненты и аксессуары для дома).

Источник: Samsung