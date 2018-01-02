Samsung запатентовала устройство со сворачивающимся дисплеем и сканером отпечатков пальцев

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Компания Samsung продолжает развивать идею использования сгибаемых дисплеев. Так, она заполнила патентную заявку, в которой описывается устройство со сворачивающимся дисплеем, активируемым сканером отпечатков пальцев.

В этом устройстве вдоль всего корпуса, в котором располагается сворачивающийся дисплей, расположены магниты. Они используются для выдвижения дисплея. В патенте представлены два типа металлического корпуса: круглый и квадратный. В обоих случаях применяется сканер отпечатков пальцев, который активирует процесс выдвижения и разворачивания дисплея.

Пока что описанный в патентной заявке способ хранения и извлечения сворачиваемого дисплея не содержит сведений о том, будет ли подобная конструкция применяться в смартфонах или других устройствах.

Источник: letsgodigital