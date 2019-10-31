Samsung заявила о готовности поделиться ОС Tizen с другими производителями





Операционная система Tizen, как известно, так и не смогла закрепиться на рынке смартфонов, но в отличие от других проектов, безуспешно пытавшись конкурировать с Android, не пополнила свалку истории, а состоялась как платформа для носимой электроники и умных телевизоров. К настоящему моменту под управлением ОС Tizen по всему миру работает более 100 млн умных телевизоров Samsung. Кроме того, Tizen занимает весомую часть рынка умных часов. В рамках ежегодной конференции для разработчиков SDC19 (Samsung Developer Conference) Samsung сделала важный анонс, касающийся Tizen. Южнокорейский гигант впервые объявил о доступности Tizen для сторонних производителей телевизоров.

Когда ждать выпуска умных телевизоров на Tizen не от Samsung и ждать ли вообще, пока неясно. На презентации Samsung не назвала конкретных имен компаний, заинтересованных использовании Tizen в качестве программной платформы для собственных телевизоров. С другой стороны, ОС Tizen поддерживается большинством популярных стриминговых приложений и сервисов, включая Netflix, Hulu, HBO и пр. Так что представляется достаточно привлекательной альтернативой Android TV.

Samsung также анонсировала некоторые инструменты для разработчиков и новые возможности, позволяющие потребителям отключать отслеживание и сбор данных для таргетинга рекламы в приложениях Tizen. Но все анонсы касались сугубо телевизионной версии Tizen, тогда как никаких улучшения для носимой версии, используемой, например, на часах Samsung Galaxy Watch Active 2, заявлено не было.

Платформа Tizen начала свою путь как дистрибутив Linux, а после объединения с проектом Samsung Bada превратился в универсальную платформу для камер, смартфонов, телевизоров и носимых устройств. И хотя Tizen основан на проекте с открытым исходным кодом, многие ключевые компоненты являются проприетарными разработками Samsung, что позволяет производителю сохранять контроль над платформой.

Источник: Android Central