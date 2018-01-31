Samsung займётся производством чипов для майнинга криптовалют

В минувшем году компания Samsung уже стала крупнейшим производителем чипов. Но почивать на лаврах в компании не намерены, и руководство ищет всё новые возможности по наращиванию производства. И в качестве одной из перспективных ниш в Samsung считают оборудование для майнинга криптовалют.

Представители компании подтвердили, что в настоящее время ведётся разработка такого оборудования, а производственные мощности готовятся к выпуску чипов для майнинга криптовалют. Однако более подробные сведения, в том числе относительно клиентов компании, пока не разглашаются.

Чипы для майнинга известны как ASIC (application-specific integrated circuit – интегральная схема специального назначения). Они предназначены для эффективного выполнения определённой вычислительной задачи и отличаются от многоцелевых процессоров, применяемых в смартфонах и компьютерах. Майнинг криптовалют на базе определённого алгоритма как раз является такой вычислительной задачей.

По мере роста стоимости криптовалют растёт и спрос на оборудование для майнинга. Но особенность майнинга заключается в том, что по мере увеличения вовлечённого в майнинг оборудования растёт и сложность вычислений, чтобы обеспечить стабильность эмиссии. Потому майнеры заинтересованы во всё более производительных вычислительных системах. Из-за этого и происходит миграция с процессоров на видеокарты, а затем и на ASIC-системы.

Пока нет сведений, какое именно оборудование будет выпускать Samsung. В настоящее время поставщиком чипов для сборщиков систем для майнинга, таких как Bitmain, является компания TSMC. Поставка таких чипов ежеквартально приносит компании $350-400 млн дохода.

Источник: The Verge