Самый большой за 12 лет захват Monero: пул Qubic выпустил скрытую самую длинную цепочку

Блокчейн Monero претерпел крупнейшую реорганизацию за много лет 14 сентября. Реорганизация 18 блоков аннулировала 117 транзакций и вызвала беспокойство сообщества.

Майнинговый пул Qubic выдал скрытую цепь, которая стала длиннее основной. Узлы автоматически признали ее правильной и аннулировали соответствующие блоки бывшего основного. Аналитики называют реорганизацию блокчейна крупнейшей в истории, и предполагают усилия Qubic по недопущению обвала монеты. Также многие критикуют надежность Monero и даже прекращает транзакции. Однако курс XMR вырос на несколько процентов и сейчас составляет 322 доллара.

Мнения также сходятся на том, что сети Monero придется уступить децентрализации в противовес агрессивному захвату блокчейна со стороны Qubic. В качестве метода предлагается временная DNS-фильтрация блоков операторами узлов, чтобы принимать их только с серверов, которые имеют доверие сообщества.

«Если никто в сообществе Monero не воспримет реорганизацию блоков всерьез, то этот меч Дамоклова всегда будет висеть над головой Monero… Атаки двойных затрат могут на самом деле не произойти, но если они будут… они не обязательно требуют более 51% хешрейта…», — заявляет Ю Сянь, основатель SlowMist.

Ранее, 12 августа, Qubic заявил перехват контроля над 51% хешрейта. Впоследствии исследователи это опровергли, однако была обеспокоена атаками и начала говорить даже о необходимости изменения алгоритма консенсуса Proof-of-Work.

