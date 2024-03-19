Сбор на реабилитацию бойца «Азова» Буяна завершен. Поздравляем победительницу второго аукциона

С 12-го по 18-е марта мы проводили второй аукцион в рамках сбора на реабилитацию бойца «Азова» Буяна. С радостью можем сказать, что сбор закрыт!
Было собрано 46 464 грн!
Вместе с 37 911, которые удалось собрать во время прошлого аукциона, в рамках этого сбора, нам удалось достичь цели (и даже пойти немного дальше), которую мы поставили — 84 375 грн.
Все средства переданы Патронатной службе «Ангелы Азова», для которых проводился этот сбор. Хотим поблагодарить «Ангелов Азова» за то, что занимаются нашими Героями и возвращают их к жизни!
Всем спасибо, вместе мы сила!
Также, с радостью поздравляем победительницу аукциона. Макет самолета с подписью бойца 3-й ОДШБр получает Ангелина О., которая 11 марта прислала 10 000 грн.
Еще раз просим написать двух участников, которые 29-го февраля прислали по 5 000 грн, но решили сохранить инкогнито во время прошлого аукциона. Они выиграли арт-тубусы, но на контакт не вышли.
Просьба ко всем победителям аукционов прислать квитанции по оплате и написать контакты для отправки выигранных лотов на [email protected]