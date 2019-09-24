Сборка тестовой версии корабля Starship (Mk1) выходит на финишную прямую





В минувшие выходные SpaceX возобновила активные работы на техасском испытательном полигоне в Бока-Чика, где собирается новейший прототип космического корабля, который Илон Маск однажды надеется отправить на Марс. Очевидцы выложили в интернет фотографии Starship Mk1, да и сам Маск поделился некоторыми подробностями о преемнике Starhopper, который ушёл на покой после всего лишь двух коротких тестовых «прыжков».

SpaceX, похоже, торопится завершить сборку последней тестовой версии корабля Starship перед презентацией, которую компания планирует провести 28 сентября. На ней будет представлена обновленная информация о проекте Super Heavy / Starship и предстоящих миссиях. Ранее Маск говорил, что хочет использовать огромный космический корабль для отправки первых колонистов на Марс, туристов вокруг Луны и даже для сверхскоростных трансконтинентальных полётов.

На снимках можно увидеть отдельно верхнюю часть обтекателя, а также основную часть Starship Mk1, на которую уже установили две большие нижние аэродинамические поверхности. Опоры будут отдельно, как и небольшое аэродинамическое крыло, которое тоже будет выполнять роль опоры.

Илон Маск в свою очередь также поделился фотографиями строящегося корабля и коротким видео, на котором показал листы обтекающих элементов корпуса. Он написал, что все три двигателя Raptor уже установлены в Starship Mk1, а работы с верхней частью обтекателя планируют закончить в среду. Отвечая на вопросы подписчиков, Маск описал корабль как «необычный гибрид Dragon и Falcon 9».

Just leaving SpaceX Starship build site in Boca pic.twitter.com/Bqt40mSdX4 — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2019

Первый испытательный полёт Starship Mk1 на высоте 20 км должен состояться уже 13 октября. Если всё пройдёт удачно, вскоре может последовать попытка вывести корабль на орбиту.

Источник: Cnet