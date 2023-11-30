Сборник Grand Theft Auto: The Trilogy станет доступным для подписчиков Netflix с 14 декабря

Netflix продолжает развивать свое игровое направление. Компания объявила, что Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition появится на платформе с 14 декабря. Сборник будет бесплатной для подписчиков Netflix, как и другие проекты в библиотеке сервиса.

Каждая из трех игр, включенных в Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, была обновлена для мобильных устройств. В трилогию входят культовые Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. В них можно будет играть через приложение Netflix, но они также доступны как отдельные приложения на Android и iOS.

Netflix собирает в свою постоянно растущую библиотеку самые разные игры, от чрезвычайно популярного рогалика Hades до индии-игр Braid, Death’s Door, Katana Zero и др. Компания также занимается разработкой собственных игр благодаря приобретению студии Night School, создавшей популярные игры Oxenfree и Afterparty. Это приобретение уже принесло свои плоды ─ в начале этого года вышла игра Oxenfree II: Lost Signals, получившая хорошие отзывы. Причем она не стала эксклюзивом для Netflix, а также доступна на Nintendo Switch, PS4, PS5 и ПК через Steam. Таким образом, Netflix использует игры не только для привлечения новых подписчиков.

Источник: Engadget