СБУ поразила технику на аэродроме в Курске с помощью картонных дронов – они невидимы для вражеских радаров

В начале этого года Австралия предоставила Украине картонные дроны. Хотя кто-то мог скептически относиться к идее использования БПЛА, изготовленных из такого нетипичного материала, однако у этой технологии оказались существенные преимущества. Как стало известно, недавняя атака на военный аэродром в Курске, имевшая место 27 августа, осуществлялась с помощью картонных дронов. Однако это были не австралийские БПЛА. Новые картонные беспилотники разработали украинские специалисты в сотрудничестве с СБУ.

Следует отметить, что картонные дроны благодаря использованию радиопрозрачных материалов остаются невидимыми для вражеских радаров. Поэтому цветы хлопка становятся настоящей неожиданностью для русских военных. В результате атаки 16 таких БПЛА по вражескому аэродрому были уничтожены или повреждены 4 самолета Су-30, один МиГ-29, радар комплекса С-300 и два ЗРК «Панцирь» армии российских захватчиков.

При атаке такие дроны не попадают непосредственно в цель. Они взрываются в воздухе над целью и испускают повреждающие элементы, накрывающие достаточно большую площадь. Это позволяет нанести много небольших повреждений военной технике. Повреждающие элементы изготовлены из карбида вольфрама, один дрон несет более 1000 таких элементов. Они способны выводить из строя легкобронированную технику, радары и самолеты, нарушая прочность их конструкции и повреждая электрооборудование. В результате пораженная техника становится непригодной к дальнейшему использованию или требует дорогостоящего восстановления.