СБУ расследует уголовное дело о незаконном майнинге криптовалюты на Южно-Украинской АЭС

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В свое время на пике популярности криптовалют мы часто слышали новости о разного рода незаконных действиях, связанных с майнингом этих самых криптовалют. Сейчас сообщения о подобных инцидентах — редкость, но порой попадаются настоящие «жемчужины». Например, весной мы рассказывали о предприимчивом украинце, который майнил криптовалюту «с помощью» 1,5 млн ежемесячных посетителей своих сайтов с бесплатными книгами. Теперь же стало известно о еще одной весьма интересной истории о незаконном майнинге.

10 июля сотрудники СБУ провели обыск на Южно-Украинской атомной электростанции, в ходе которого был установлен факт незаконного размещения в одном из административных зданий режимного объекта… мини-фермы по майнингу криптовалют. Кто-то пронес на предприятие компьютерное оборудование, настроил отдельную локальную сеть с выходом в глобальную сеть и занимался майнингом криптовалют. Вот перечень изъятой техники:

Как следует из текста обосновывающей части постановления Центрального районного суда Николаева, в результате этих действий произошло разглашение сведений о физической защите АЭС, что является государственной тайной.

Об этом забавном инциденте стало известно благодаря публикации судебного постановления об аресте изъятого во время обыска АЭС имущества, проходящего в качестве вещественного доказательства по делу. Электронная копия постановления есть в Едином государственном реестре судебных решений.

По факту преступления открыто уголовное производство №22019150000000006 и ведутся следственные действия. К майнингу криптовалют, по информации правоохранителей, могут быть причастны и сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.

Источник: reyestr.court.gov.ua и Internet.UA