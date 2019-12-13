Сделка между США и Китаем позволила избежать подорожания iPhone на $150





Предварительное торговое соглашение президента США Дональда Трампа с Китаем, о котором было объявлено вчера, спасло Apple от повышения цен на её продукцию, включая iPhone.

Если бы сторонам не удалось достичь соглашения, то к устройствам Apple начали бы применяться пошлины в размере 15%. В результате, цена смартфона iPhone 11 Pro возросла бы примерно на $150. Новые пошлины должны были вступить в силу 15 декабря и повлияли бы на смартфоны iPhone, планшеты iPad, линейку ноутбуков MacBook, а также на другие продукты компании.

Как отмечают аналитики, если бы сделка между США и Китаем не удалась, и пошлины вступили бы в силу, это было бы серьезным ударом для Apple и других компаний. Вступление в силу пошлин повлияло бы как на всю цепочку поставок, так и на спрос в праздничный сезон. Сама Apple отказалась от комментариев.

Торгово-экономическая война между США и Китаем, которую Трамп ведёт с первых месяцев своего пребывания у власти, резко обострилась в прошлом году. Это повлияло на десятки продуктов американских компаний, которые в основном производят на китайских заводах. Apple была, пожалуй, самой крупной и известной среди затронутых компаний, учитывая огромные масштабы своей деятельности в Китае и тесные связи Apple с Пекином.

Хотя Apple разрабатывает стратегии на случай непредвиденных обстоятельств, например, перенос производства в другие страны, такие как Индия и Вьетнам, генеральный директор Тим Кук неоднократно обращался к Трампу, чтобы либо освободить продукты Apple от новых пошлин, либо заключить сделку, которая положит конец эскалация. Как раз такая сделка и была заключена. Тем не менее, ранее Трамп иногда публично отклонял запросы Apple, связанные с определенными продуктами и компонентами. В сентябре компания столкнулась с очередной 25-процентной пошлиной на комплектующие, необходимые для производства её нового компьютера Mac Pro. Это произошло после того, как офис торгового представителя США отклонил ещё один запрос на освобождение компании от действия пошлин.

Как сообщает Bloomberg, Apple также несёт на себе бремя пошлин на такие продукты, как Apple Watch, AirPods, настольный компьютер iMac и умная колонка HomePod. Но пошлины на эти продукты также могут быть отменены в рамках предварительной торговой сделки. Пока что Apple не подняла цены ни на один из своих продуктов из-за торговой войны. Но аналитики предполагают, что если ситуация не улучшится в лучшую сторону, то она окажет заметное негативное влияние на прибыль Apple.

Источник: The Verge