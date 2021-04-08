Суммарная емкость отгруженных Seagate жестких дисков превысила 3 зеттабайта — до сих пор этого еще никому не удавалось





В марте 2021 года американский производитель устройств хранения данных Seagate миновал важную веху — поставки его HDD превысили 3 зеттабайта. Этого не удавалось еще никому. По этому случаю производитель подготовил занятную инфографику с интересной статистикой и фактами из своей истории.

Seagate была основана в 1979 году, более 41 лет назад. Чтобы перешагнуть за первый зеттабайт отгруженных HDD, компании понадобилось целых 36 лет. Затем потребовалось менее четырех лет, чтобы отгрузить на рынок второй зеттабайт HDD. И еще немногим больше двух лет, чтобы пересечь рубеж в 3 зеттабайта.

С одной стороны, 3 зеттабайта — это очень много. Этого объема достаточно для хранения 30 миллиардов фильмов в формате 4K (уйдет 5,4 млн лет, чтобы пересмотреть их все), 60 миллиардов видеоигр (достаточно, чтобы играть непрерывно 86 700 средних человеческих жизней), 7,5 триллионам композиций MP3 или 1,5 квадриллионам селфи. Если использовать классические метрики SI, один зеттабайт равен тысяче эксабайт, то есть тысяче петабайт. То есть, 3 зеттабайт — три миллиарда ТБ. Это очень много жестких дисков.

С другой стороны, в глобальном масштабе 3 зеттабайта — лишь капля в стремительно разрастающейся пустыне данных, которые надо хранить.

По прогнозу IDC, к 2025 году при среднегодовом росте на уровне 61% мировой объем данных достигнет 175 зеттабайт. В Seagate, среди прочих интересных фактов в своей инфографике, отмечают, что один самоуправляемый автомобиль может за один день сгенерировать до 32 ТБайт данных, а умный город — 2,5 ПБайт. В Seagate свое будущее на рынке HDD связывают с технологией HAMR, обеспечивающей возможность дальнейшего наращивания емкости.

Инфографика Seagate по случаю преодоления рубежа в 3 зеттабайта отгруженных HDD

Здесь как нельзя уместно будет вспомнить о технологии хранения данных на магнитной ленте и катриджах LTO, которые до сих пор представляют собой идеальные решения для хранения так называемой «холодной» информации (она используется довольно редко и должна храниться на протяжении длительного периода времени). Буквально в конце 2020-го IBM и Fujifilm установили новый рекорд плотности данных на магнитной ленте, новая технология позволяет создавать «наладонные» картриджи объемом 580 ТБ.