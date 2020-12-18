580 ТБ в одном «наладонном» картридже. IBM и Fujifilm установили новый рекорд плотности данных на магнитной ленте





Специалисты IBM Research сообщили о новом рекорде плотности записи данных на магнитной ленте — 317 гигабит на квадратный дюйм. Это в 27 раз превосходит показатели нынешних картриджей LTO и является шестым рекорд в этой области, установленным IBM Research, начиная с 2006 года.

Технология хранения данных на магнитной ленте была разработана более 60 лет назад и традиционно используется для архивирования информации и хранения резервных копий данных. Именно тогда IBM выпустила свой первый коммерческий продукт. Тогда емкость бобины системы 726 Magnetic Tape Unit с магнитной лентой шириной полдюйма составляла около 2 МБ. С тех пор магнитная лента остается наиболее надежным, энергетически эффективным и экономичным средством хранения огромных объемов архивных и резервных данных.

Улучшить предыдущий рекорд, установленный в 2017 году, удалось с использованием прототипа ленты с магнитным слоем из феррита стронция (SrFe), разработанного совместно со специалистами Fujifilm. В доступных сейчас на рынке лучших картриджах используется лента с магнитным слоем из феррита бария (BaFe). И, как было отмечено выше, разработка IBM и Fujifilm превосходит их по плотности записи в 27 раз. Потенциально новый рекорд соответствует возможности выпуска картриджей объемом 580 ТБ (без учета сжатия), помещающихся на ладони. Для сравнения, картридж LTO-8 с новой лентой объемом 580 ТБ эквивалентен 786 977 компакт-дискам — если их уложить стопкой, то высота конструкции достигла бы 944 метра

Кроме вышеупомянутой магнитной ленты с магнитным слоем из феррита стронция есть и другие инновационные решение, сыгравшие свою роль в достижении этого результата. Комплекс улучшенных технологий управления серво-механической части привода и головки обеспечил точность позиционирования головки относительно движущейся со скоростью 15 км/ч ленты не ниже 3,2 нм, что всего лишь в полтора раза больше ширины молекулы ДНК.

Инфографика ниже дает наглядное представление о развитии ленточной технологии хранения данных IBM на протяжении последних 15 лет.

По оценке IBM, сейчас в ленточных системах хранения находится более 345 000 ЭБ данных. И, как говорится в пресс-релизе компании, с этим достижением технология магнитной записи на ленту останется еще минимум на десять лет. Как отмечает IBM, сейчас мы ежедневно генерируем 2,5 квинтиллиона байтов данных. Ожидается, что к 2025 году при среднегодовом росте на уровне 61% мировой объем данных достигнет 175 зеттабайт. Для справки, один зеттабайт эквивалентен триллиону гигабайт (ГБ) — последние мобильные телефоны оснащаются 256-512 ГБ флэш-памяти.