Seagate выпустит потребительские HDD емкостью 20 ТБ — до конца этого года

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В рамках квартального отчета гендиректор Seagate Дейв Мосли подтвердил намерение начать продажи потребительских HDD емкостью 20 ТБ во второй половине 2021 года. Речь именно о массовых моделях, которые будут использовать технологии перпендикулярной магнитной записи (PMR) и черепичной магнитной записи (SMR).

Seagate уже какое-то время выпускает 3,5-дюймовые HDD объемом 20 ТБ+ на базе технологии термомагнитной записи (HAMR) — такие модели стоят весьма недешево и поставляются в ограниченных количествах сугубо крупным корпоративным заказчикам. Теперь же Seagate хочет расширить доступность 20-терабайтных накопителей на массовый сегмент за счет проверенных временем технологий PMR и SMR.

Seagate также работает над накопителями SMR емкостью 20 ТБ для гипермасштабируемых систем со специализированным ПО. Ранее в этом году производитель анонсировал расширение ассортимента накопителей HAMR моделями емкостью 22 ТБ или 24 ТБ, но не уточнил, что это будут за модели и когда они выйдут.

По прогнозу IDC, к 2025 году при среднегодовом росте на уровне 61% мировой объем данных достигнет 175 зеттабайт. И Seagate активно работает в направлении удовлетворения спроса — в марте суммарная емкость отгруженных за всю историю компании жестких дисков превысила 3 зеттабайта.