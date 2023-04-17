Sega покупает Rovio за €706 млн – Angry Birds и Sonic объединяются под одной крышей

Компания Sega покупает финского производителя мобильных игр Rovio Entertainment за €706 млн ($775 млн). У Angry Birds и Соника вскоре будет общий издатель. Сегодня Sega представила акционерам Rovio рекомендуемое предложение в размере €9,25 за акцию и €1,48 за опцион для держателей опционов компании.

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«Общая стоимость предложения, основанная на всех 76 179 063 выпущенных и находящихся в обращении акций Rovio и всех 742 300 выпущенных и находящихся в обращении опционов… составляет в совокупности примерно €706 млн. Акционеры Rovio, которые в совокупности владеют акциями, соответствующими примерно 49,1% находящихся в обращении акций и голосов Rovio, обязались принять предложение при соблюдении определенных обычных условий».

Совет директоров Rovio единогласно согласился рекомендовать акционерам и держателям опционов принять предложение. По словам обеих компаний, его стоимость представляет собой премию к акциям Rovio. Премия составляет примерно 63,1% по сравнению с ценой закрытия акций Rovio в €5,67 19 января, в последний день торгов перед объявлением израильской Playtika о предложении на покупку Rovio в размере €683 млн. Предложение так ине было реализовано, но Rovio продолжала изучать варианты.

Ценник, предложенный Sega, составляет премию примерно 19% по сравнению с ценой закрытия акций Rovio в пятницу и 17,5% по сравнению с их средневзвешенной торговой ценой за последние три месяца.

Ежик Соник – известный всем персонаж игр Sega, ставший, по сути, символом платформы. Приобретение Rovio, создателей всемирно известных Angry Birds, усиливает ее позиции на рынке мобильных игр. Обе франшизы достаточно успешны и вне игровой сферы, про их персонажей снимают фильмы и анимационные ленты.

Источник: The Hollywood Reporter