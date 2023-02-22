Классическую версию Angry Birds удаляют из Google Play — уже с 23 февраля. В App Store игра останется, но под новым названием Red’s First Flight

Если вы еще хотите поиграть в классическую Angry Birds, то остался всего один день, чтобы загрузить игру с Google Play.

Rovio Classics: Angry Birds, переработанная версия оригинального мобильного игрового хита, будет изъята из магазина приложений Google в четверг из-за «влияния на более широкое портфолио игр». Как ни странно, в App Store классическая версия все еще будет доступна, хотя разработчик игры Rovio Entertainment планирует сменить ее название на Red’s First Flight.

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ — Rovio (@Rovio) February 21, 2023

Внимание к другим версиям игры, вероятно, хотят привлечь из-за наличия там микротранзакций — в отличие от оригинальной Rovio Classics: Angry Birds. Стоимость одноразовой покупки в приложении — $1 — но этого достаточно, чтобы игроки предпочли классическую версию.

Изменение названия игры в App Store усложнит ее поиск, но по крайней мере она все еще будет там как вариант.

«Мы понимаем, что это печальная новость для многих поклонников, а также для команды которая усердно работала, чтобы сделать Rovio Classics: Angry Birds реальностью. Мы благодарны пользователям, которые с самого начала показали любовь к бренду и игре. Надеемся, что фаны продолжат это делать в Angry Birds 2, Angry Birds Friends и Angry Birds Journey», — говорится в сообщении Rovio в Twitter.

В Angry Birds игрок с помощью рогатки должен стрелять птицами по свиньям, расставленным на разных конструкциях. С момента первого релиза для Apple iOS, 10 декабря 2009 года в App Store, было приобретено более 12 млн копий игры. Головоломка получила ряд продолжений и спин-оффов, в частности Angry Birds Halloween (потом переименована в Angry Birds Seasons), гонки Bad Piggies и Angry Birds Go, ролевая игра Angry Birds Epic, головоломка Angry Birds Fight и Angry Birds Transformers, а также «версия для девочек» Angry Birds Stella.

Сейчас у пользователей есть менее 24 часов, чтобы загрузить классическую версию Angry Birds в Google Play и App Store — там она пока доступна под названием Rovio Classics: AB.

Источник: The Verge