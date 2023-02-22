Новости Софт 1 час назад

Классическую версию Angry Birds удаляют из Google Play — уже с 23 февраля. В App Store игра останется, но под новым названием Red’s First Flight

Классическую версию Angry Birds удаляют из Google Play — уже с 23 февраля. В App Store игра останется, но под новым названием Red’s First Flight

Если вы еще хотите поиграть в классическую Angry Birds, то остался всего один день, чтобы загрузить игру с Google Play.

Rovio Classics: Angry Birds, переработанная версия оригинального мобильного игрового хита, будет изъята из магазина приложений Google в четверг из-за «влияния на более широкое портфолио игр». Как ни странно, в App Store классическая версия все еще будет доступна, хотя разработчик игры Rovio Entertainment планирует сменить ее название на Red’s First Flight.

Внимание к другим версиям игры, вероятно, хотят привлечь из-за наличия там микротранзакций — в отличие от оригинальной Rovio Classics: Angry Birds. Стоимость одноразовой покупки в приложении — $1 — но этого достаточно, чтобы игроки предпочли классическую версию.

Класичну версію Angry Birds видаляють з Google Play — вже з 23 лютого. В App Store гра залишиться, але під новою назвою Red’s First Flight

Изменение названия игры в App Store усложнит ее поиск, но по крайней мере она все еще будет там как вариант.

«Мы понимаем, что это печальная новость для многих поклонников, а также для команды которая усердно работала, чтобы сделать Rovio Classics: Angry Birds реальностью. Мы благодарны пользователям, которые с самого начала показали любовь к бренду и игре. Надеемся, что фаны продолжат это делать в Angry Birds 2, Angry Birds Friends и Angry Birds Journey», — говорится в сообщении Rovio в Twitter.

В Angry Birds игрок с помощью рогатки должен стрелять птицами по свиньям, расставленным на разных конструкциях. С момента первого релиза для Apple iOS, 10 декабря 2009 года в App Store, было приобретено более 12 млн копий игры. Головоломка получила ряд продолжений и спин-оффов, в частности Angry Birds Halloween (потом переименована в Angry Birds Seasons), гонки Bad Piggies и Angry Birds Go, ролевая игра Angry Birds Epic, головоломка Angry Birds Fight и Angry Birds Transformers, а также «версия для девочек» Angry Birds Stella.

Сейчас у пользователей есть менее 24 часов, чтобы загрузить классическую версию Angry Birds в Google Play и App Store — там она пока доступна под названием Rovio Classics: AB.

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Источник: The Verge


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