Классическую версию Angry Birds удаляют из Google Play — уже с 23 февраля. В App Store игра останется, но под новым названием Red’s First Flight

Если вы еще хотите поиграть в классическую Angry Birds, то остался всего один день, чтобы загрузить игру с Google Play.

Rovio Classics: Angry Birds, переработанная версия оригинального мобильного игрового хита, будет изъята из магазина приложений Google в четверг из-за «влияния на более широкое портфолио игр». Как ни странно, в App Store классическая версия все еще будет доступна, хотя разработчик игры Rovio Entertainment планирует сменить ее название на Red’s First Flight.

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ

— Rovio (@Rovio) February 21, 2023