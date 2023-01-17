Сегодня Apple может анонсировать новые MacBook Pro 14″ и 16″ с процессорами M2 и Wi-Fi 6E — Марк Гурман

Apple, возможно, представит первые продукты 2023 года совсем скоро. Ряд обозревателей, включая Марка Гурмана, заявляют, что анонс Apple может состояться сегодня. Большинство источников не упоминает детали, но Гурман намекает, что это могут быть 14″ и 16″ модели MacBook Pro на процессорах M2.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

The new MacBook Pros are imminent (Apple does have an announcement tomorrow — with press briefings later this week and embargoes lifting next Monday). The new Macs arriving early this year first reported here in October https://t.co/P34OdoMRgZ https://t.co/9JlQ0ueBO1 — Mark Gurman (@markgurman) January 16, 2023

Говоря о них осенью, обозреватель отмечал, что эти системы будут иметь тот же дизайн, что и варианты с M1, выпущенные в конце 2021 года. Новые MacBook Pro будут основаны на новых чипах M2 Pro и M2 Max, которые будут иметь до 12 вычислительных ядер и 38 ядер графического процессора в варианте Max. Не ожидается сенсорного экрана или каких-либо других радикальных изменений – только повышение производительности.

По другим данным, MacBook Pro 2023 года могут стать первыми компьютерами Mac с Wi-Fi 6E. Пользователь Twitter Уэйд Пеннер обнаружил в канадской базе данных беспроводных сетей невыпущенный MacBook Pro с поддержкой диапазона 6 ГГц нового стандарта Wi-Fi. При использовании соответствующего этому стандарту маршрутизатора ноутбук обеспечит более высокую скорость соединения, меньшие задержки и лучшую работу в перегруженной сети. Планшет Apple iPad Pro с процессором M2 от уже совместим с Wi-Fi 6E.

Курс КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС Залучити нових та утримати наявних клієнтів за допомогою вау-сервіса – це можливо! Переходьте та дізнайтеся більше. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

New Apple MacBook Pro model A2779 seen in Industry Canada Radio Equipment List database. Approved on January 11, 2023. Likely the new M2 Max or M2 Pro. Device will support WiFi 6E / 6GHz band. pic.twitter.com/KmSo1aGp7G — Wade Penner (@wadepenner) January 16, 2023

Ничего не известно об анонсе других продуктов в то же время – возможно, Mac mini с M2 и другие устройства придется подождать. Для желающих приобрести MacBook Pro прямо сейчас имеет смысл ненадолго отложить покупку, чтобы получить более производительную модель. По сведениям 9to5mac, анонс возможен 18 или 19 января, а эмбарго на тестирование и обзоры будет снято 23 января.

Источник: Engadget