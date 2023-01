Сегодня Apple может анонсировать новые MacBook Pro 14″ и 16″ с процессорами M2 и Wi-Fi 6E — Марк Гурман

Apple, возможно, представит первые продукты 2023 года совсем скоро. Ряд обозревателей, включая Марка Гурмана, заявляют, что анонс Apple может состояться сегодня. Большинство источников не упоминает детали, но Гурман намекает, что это могут быть 14″ и 16″ модели MacBook Pro на процессорах M2.

The new MacBook Pros are imminent (Apple does have an announcement tomorrow — with press briefings later this week and embargoes lifting next Monday). The new Macs arriving early this year first reported here in October https://t.co/P34OdoMRgZ https://t.co/9JlQ0ueBO1

— Mark Gurman (@markgurman) January 16, 2023