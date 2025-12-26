Epic Games Store отдает культовую RPG про детектива с амнезией

Epic Games Store обновил ежедневную праздничную раздачу — на этот раз магазин отдает культовую RPG про детектива с амнезией.

Забрать игру можно только сегодня до 18:00, после чего ее заменит следующий рождественский подарок. Новинка пришла на замену The Callisto Protocol, которую дарили 24-25 декабря. Epic Games уже неделю ежедневно дарит различные тайтлы, и нынешняя раздача — одна из самых заметных в списке.

Речь идет о Disco Elysium The Final Cut — ролевую игру, где нет привычных для RPG боев с оружием, поскольку она сделала себе имя текстом и диалогами. Вы играете за детектива, который просыпается с полной амнезией и берется за сложное дело в вымышленном городе Ревашоль. История раскрывается через диалоги, выбор реплик и общение с местными жителями. А параллельно детектив, у которого проблемы с алкоголем, борется с собственными внутренними демонами.

Игра подается в формате изометрической RPG. Вместо классических характеристик доступны 24 навыка, которые открывают разные стороны личности персонажа. Они постоянно вмешиваются в события, комментируют ситуации и подталкивают к различным решениям. Фактически это внутренние голоса, с которыми приходится сосуществовать на протяжении всего прохождения.

Основная история Disco Elysium занимает около 23-30 часов, а с побочными заданиями и полным погружением прохождение легко растягивается до 40-60 часов и более. Все сильно зависит от темпа чтения и желания углубляться в детали.

Epic Games Store уже сегодня в 18:00 откроет следующий ежедневный подарок в рамках праздничной раздачи. Платформа ежедневно дарит игры до 31 декабря, после чего вернется к классическому еженедельному формату.