Семейные группы Steam. Valve анонсировала следующее крупное обновление [Что нового и как протестировать]

Вечером 18 марта, Valve выпустила обновление для бета-версии Steam, в котором внедрила Семейные группы с совместным доступом к играм.

Что нового

Семейные группы — замена семейной библиотеке Steam (Steam Family Sharing) и семейному режиму Steam (Family View) одновременно. Фактически разработчики доработали уже хорошо знакомые функции и объединили в одном месте для удобства.

Семейные группы Steam предназначены для домохозяйств из максимально пяти близких родственников (регион в учетных записях должен совпадать). Семейная библиотека показывается в Steam в столбце слева как новый подраздел в списке игр, а управлять ею можно в десктопном клиенте, на мобильном устройстве или в браузере.

Каждый из участников автоматически получит доступ ко всем играм других пользователей группы, которые разрешены разработчиками для совместного использования. Что касается ограничений, в моменте каждая копия игры доступна только одному участнику группы, поэтому играть в одну игру одновременно двое участников смогут только при условии, если оба имеют по копии. Иначе придется играть в те игры из общей библиотеки, которые будут «свободны» на данный момент.

Каждый участник семейной группы Steam имеет одну из двух ролей: взрослый или ребенок. Взрослые могут свободно управлять семейной группой и применять родительский контроль к аккаунтам детей, в частности ограничивать доступ к магазину Steam (сообществу/чату с друзьями) и игровое время, предоставлять доступ к уместным играм, одобрять и отклонять запросы от аккаунтов детей на дополнительное игровое время, покупки и доступ к функциям (временно или постоянно).

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В случае блокировки участника семейной группы за читерство в игре из общей библиотеки ее владелец тоже получит бан. Покинуть семейную группу взрослые могут в любое время (детей может удалить только взрослый или служба поддержки Steam), но присоединиться к другой или создать новую они смогут только через год с момента вступления в предыдущую. При этом новое лицо не сможет сразу занять вакантное место в семейной группе — разработчики Steam предусмотрели период ожидания длительностью 1 год.

Как протестировать семейные группы Steam

Сейчас семейные группы доступны в бета-версии Steam — чтобы ее установить, необходимо перейти в левом верхнем углу программы нажать меню «Steam» и перейти в «Настройки». Затем на вкладке «Интерфейс» нажать раскрывающееся меню напротив опции «Участие в бета-тестировании клиента Steam», выбрать «Steam Family Beta» и перезапустить клиент Steam. После присоединения щелкните свое имя пользователя в правом верхнем углу окна клиента Steam, выберите «Сведения об учетной записи» и перейдите на вкладку «Управление семейной группой».

ЧаПи

Valve создала отдельную страницу-пособие по семейным группам Steam — исчерпывающая инструкция на украинском языке, где максимально подробно расписано все, что касается создания, настройки, управления и принципов работы семейной библиотеки. Там же собраны ЧаПы (ответы на часто задаваемые вопросы).

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