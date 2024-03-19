Новости Игры 19.03.2024 в 10:20 comment views icon

Семейные группы Steam. Valve анонсировала следующее крупное обновление [Что нового и как протестировать]

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Вечером 18 марта, Valve выпустила обновление для бета-версии Steam, в котором внедрила Семейные группы с совместным доступом к играм.

Что нового

Семейные группы — замена семейной библиотеке Steam (Steam Family Sharing) и семейному режиму Steam (Family View) одновременно. Фактически разработчики доработали уже хорошо знакомые функции и объединили в одном месте для удобства.

Семейные группы Steam предназначены для домохозяйств из максимально пяти близких родственников (регион в учетных записях должен совпадать). Семейная библиотека показывается в Steam в столбце слева как новый подраздел в списке игр, а управлять ею можно в десктопном клиенте, на мобильном устройстве или в браузере.

Каждый из участников автоматически получит доступ ко всем играм других пользователей группы, которые разрешены разработчиками для совместного использования. Что касается ограничений, в моменте каждая копия игры доступна только одному участнику группы, поэтому играть в одну игру одновременно двое участников смогут только при условии, если оба имеют по копии. Иначе придется играть в те игры из общей библиотеки, которые будут «свободны» на данный момент.

Семейные группы Steam. Valve анонсировала следующее крупное обновление [Что нового и как протестировать]

Каждый участник семейной группы Steam имеет одну из двух ролей: взрослый или ребенок. Взрослые могут свободно управлять семейной группой и применять родительский контроль к аккаунтам детей, в частности ограничивать доступ к магазину Steam (сообществу/чату с друзьями) и игровое время, предоставлять доступ к уместным играм, одобрять и отклонять запросы от аккаунтов детей на дополнительное игровое время, покупки и доступ к функциям (временно или постоянно).

Web design.
Швидкий початок кар'єри у сфері IT! Опануйте професію веб-дизайнера — почніть самостійно керувати своїм часом й отримувати високий дохід вже за 9 тижнів.
Дізнатися більше
111

В случае блокировки участника семейной группы за читерство в игре из общей библиотеки ее владелец тоже получит бан. Покинуть семейную группу взрослые могут в любое время (детей может удалить только взрослый или служба поддержки Steam), но присоединиться к другой или создать новую они смогут только через год с момента вступления в предыдущую. При этом новое лицо не сможет сразу занять вакантное место в семейной группе — разработчики Steam предусмотрели период ожидания длительностью 1 год.

Как протестировать семейные группы Steam

Семейные группы Steam. Valve анонсировала следующее крупное обновление [Что нового и как протестировать]

Сейчас семейные группы доступны в бета-версии Steam — чтобы ее установить, необходимо перейти в левом верхнем углу программы нажать меню «Steam» и перейти в «Настройки». Затем на вкладке «Интерфейс» нажать раскрывающееся меню напротив опции «Участие в бета-тестировании клиента Steam», выбрать «Steam Family Beta» и перезапустить клиент Steam. После присоединения щелкните свое имя пользователя в правом верхнем углу окна клиента Steam, выберите «Сведения об учетной записи» и перейдите на вкладку «Управление семейной группой».

Семейные группы Steam. Valve анонсировала следующее крупное обновление [Что нового и как протестировать]1

ЧаПи

Valve создала отдельную страницу-пособие по семейным группам Steam — исчерпывающая инструкция на украинском языке, где максимально подробно расписано все, что касается создания, настройки, управления и принципов работы семейной библиотеки. Там же собраны ЧаПы (ответы на часто задаваемые вопросы).

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить