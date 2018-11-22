Серийный электрокроссовер Honda Everus VE-1 для рынка Китая получил батарею на 54 кВтч, запас хода 340 км и ценник ниже $25,000

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В апреле текущего года японская компания Honda представила в Пекине концепт электрокроссовера Everus EV Concept, а сегодня стало известно, что серийная версия модели Honda Everus VE-1 выйдет на рынок Китая в конце 2018-го — начале 2019 года по цене порядка $25,000.

Отметим, что за обновленными бамперами и светотехникой скрывается знакомая публике модель Honda HR-V, которая получила полностью электрическую платформу. В движение электрокроссовер Everus VE-1 приводится одним электродвигателем с мощностью 120 кВт (163 л.с.) и крутящим моментом 280 Нм, а батарея емкостью 53,6 кВтч позволяет получить запас хода на уровне 340 км по измерительному циклу NEDC.

Водитель сможет выбрать один из трех режимов (Normal, Battery Saver, Sport), каждый из которых предоставит оптимальный для своего назначения уровень динамики и запаса хода. Электромобиль выпустят в открытую продажу, а также будут использовать в китайском сервисе каршеринга Reachstar.

Отметим, что модель Everus EV Concept разрабатывалась дочерними предприятиями японского бренда Honda Motor China Technology и GAC Honda, которая выпускает свои автомобили под брендом Everus. Партнеры совместно вложили порядка $500 млн в новую фабрику по производству электромобилей в Китае, которая рассчитана на выпуск порядка 170 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов в год.

Розничная стоимость электромобиля Everus VE-1 в Китае составит порядка $24,600 (170,800 yuan), что примерно на $5,800 (42,000 yuan) дороже, чем обычная ДВС-версия кроссовера Honda HR-V. Продажи модели за пределами Китая не планируются.

Напомним, что в 2020 году Honda собирается перевыпустить электромобиль Honda Fit EV, обеспечив запас хода в 300 км при ценнике всего $18,000.

Источник: Electrek