Сервис доставки еды Uber Eats запустился в Киеве в тестовом режиме

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Компания Uber начала тестирование сервиса Uber Eats по доставке еды из ресторанов в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы начали тестирование Uber Eats в Киеве. Объявление о запуске сервиса будет сделано в ближайшее время», — заявили в компании.

По мере получения более полной информации мы обновим данную новость.

На прошлой неделе сервис доставки еды Uber Eats в Украине открыл возможность зарегистрироваться на своем сайте в качестве курьера или ресторана-партнера в Киеве. В зависимости от времени нахождения в онлайне и вида транспорта, в Uber Eats обещают оплату курьерам от 11 тыс. грн до 25 тыс. грн в месяц. Пешие курьеры будут получать оплату в 60 грн/час, а курьеры «на колесах» — 100 грн/час, при этом курьер вдобавок получит бонусы и чаевые.

Ранее было объявлено, что сервис по доставке еды Uber Eats в Украине возглавит Антон Шулык, который ранее работал в компаниях KPMG Ukraine и CIVITTA.

Сроки запуска сервиса Uber Eats в Украине неоднократно сдвигались, по последним данным он должен был заработать (но не заработал) до конца января.

Напомним, что UberEATS (Uber Eats) — это платформа для доставки еды из местных ресторанов водителями и курьерами сервиса Uber. С помощью приложения пользователь выбирает необходимый ресторан, определяется с блюдами с помощью меню, а также оплачивает заказ. Далее заказ поступает к свободному водителю Uber, которому достаточно подъехать в ресторан, забрать блюда и доставить их клиенту.

Источник: Интерфакс-Украина