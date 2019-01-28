Uber Eats официально набирает курьеров в Киеве, обещая зарплату до 20 тыс. грн в месяц

Сервис доставки еды Uber Eats в Украине открыл возможность зарегистрироваться на своем сайте в качестве курьера или ресторана-партнера в Киеве. При этом на сайте партнера Uberdrive указаны все условия сотрудничества, вплоть до зарплаты и периодичности выплат.

Для регистрации достаточно указать ФИО, телефон, электронную почту и загрузить копии необходимых документов (фотография, паспорт, водительские права, страховка). Далее следует выбрать вид сотрудничества из вариантов: пеший курьер, курьер на своем велосипеде/скутере, курьер на скутере компании, курьер на собственном автомобиле. В каждом из вариантов необходимо иметь возраст от 18 лет и старше.

В зависимости от времени нахождения в онлайне и вида транспорта, в Uber Eats обещают оплату от 11 тыс. грн до 25 тыс. грн в месяц. Пешие курьеры будут получать оплату в 60 грн/час, а курьеры «на колесах» — 100 грн/час, при этом курьер вдобавок получит бонусы и чаевые. Выплаты будут осуществляться на карту раз в день или раз в неделю (на выбор курьера), при этом компания предлагает гибкий график работы, который можно совместить с основной занятостью.

Партнер Uberdrive также предлагает программу лояльности, которая включает скидки на бензин до 3,2 грн/литр (бензин и дизель) и 1,2 грн/литр (газ) в сети заправок WOG, абонементы в фитнес-клуб Sportlife за 350 грн и обеды по 45 грн.

Украинским ресторанам также предлагают подключиться к сервису Uber Eats, обещая увеличить выручку и поток клиентов. Сервис обещает доставку блюд в среднем за 15 минут, возможность отслеживать заказ до двери клиента и всестороннюю поддержку.

Напомним, что по неофициальной информации сервис Uber Eats заработает в Киеве в текущем месяце, однако официального подтверждения данному утверждению пока нет. С учетом того, что до окончания указанного срока остается всего три дня, начало работы вполне может быть сдвинуто на февраль или даже март текущего года.

Источник: Uber, Uberdrive