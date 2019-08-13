Сервис курьерской доставки Glovo запустился в Николаеве

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Сервис доставки курьерской доставки Glovo запустился в Николаеве, который стал восьмым городом присутствия в Украине.

Доставку уже осуществляют в отдельных районах города, при этом компания обещает постепенно расширять зону доступности сервиса. Уточнить актуальную карту покрытия можно с помощью мобильного приложения или в онлайне по следующей ссылке.

Напомним, что сервис Glovo запустился в Украине в октябре 2018 года. Он позволяет покупать, получать и отправлять любой продукт до 9 кг, с параметрами до 40x40x30 см в пределах города меньше, чем за час.

Первым городом присутствия в Украине стал Киев, затем сервис появился в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице и Запорожье. Сразу после старта Glovo подписал в столице эксклюзивное соглашение с McDonald’s, в партнерстве с которым запустил сервис быстрой доставки еды на дом McDelivery.

Международный стартап Glovo начал работу в 2015 году в Барселоне и с тех пор запустился в более чем 124 городах и 21 стране мира на трех континентах: в Европе, Африке, Центральной и Южной Америке. Во всем мире сервис Glovo охватывает более 5,5 млн пользователей и 16 тыс. ассоциированных партнеров, ежегодно сервис доставляет более 20 млн заказов.

Источник: Glovo