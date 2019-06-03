Сервис курьерской доставки Glovo запустился в Запорожье

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Спустя всего неделю после запуска Glovo в Виннице сервис курьерской доставки начал работать в Запорожье. Таким образом, этот город стал седьмым городом присутствия в Украине.

Доставку пока осуществляют только на левом берегу города, при этом местным курьерам компания обещает заработок до 18,000 грн без учета бонусов.

Уточнить актуальную карту покрытия можно с помощью мобильного приложения или в онлайне по следующей ссылке.

Напомним, что сервис Glovo для быстрой доставки товаров в пределах города запустился в Украине в октябре 2018 года. Первым городом присутствия стал Киев, затем сервис появился в Харькове, Днепре, Одессе, Львове и Виннице. Сразу после старта Glovo подписал в столице эксклюзивное соглашение с McDonald’s, в партнерстве с которым запустил сервис быстрой доставки еды на дом McDelivery.

Международный стартап Glovo начал работу в 2015 году в Барселоне и с тех пор запустился в 67 городах мира, включая Париж, Мадрид, Каир, Стамбул, Сан-Паулу, доставив за это время более 70 миллионов заказов. Курьеры сервиса могут доставить еду из ресторана, продукты из магазина или практически любой другой товар весом не более 9 кг и размерами не более 40x40x30 см, который способен поместиться в фирменном рюкзаке сервиса.

Источник: AIN.UA