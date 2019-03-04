Сервис курьерской доставки Glovo теперь доступен и в Харькове

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Международный сервис быстрой доставки товаров Glovo расширил географию присутствия на украинском рынке. Сегодня утром сервис запустился в Харькове, сообщает AIN, ссылаясь на одного из курьеров Glovo.

Отметим, что Харьков уже появился в списке городов присутствия на официальном сайте Glovo и на карте покрытия.Таким образом, Харьков стал вторым городом Украины после Киева, в котором работает служба.

С помощью Glovo харьковчане могут заказывать еду из ресторанов, продукты из близлежащих сетевых супермаркетов, а также заказывать курьерскую доставку для самых разных товаров (естественно, в рамках дозволенного). Сервис обещает доставлять заказы менее чем за час.

Начиная экспансию на рынок Украины с Киева в октябре прошлого года, сервис Glovo заявлял о планах к концу этого года охватить всю территорию нашей страны. Остаются ли эти планы в силе и какие еще украинские города Glovo собирается нанести на свою карту, пока неизвестно.

Напомним, в декабре прошлого года к списку партнеров Glovo в Украине присоединилась сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs, запустившая сервис быстрой доставки еды на дом McDelivery.

Здесь также будет уместно вспомнить о недавнем запуске в Киеве сервиса доставки еды Uber Eats, который является прямым конкурентом Glovo.

Загрузить приложение Glovo можно бесплатно из магазинов Play Store и App Store: версия для iOS, версия для Android).

Источник: AIN