Завтра сервис курьерской доставки Glovo запускается в Днепре

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После Киева и Харькова, сервис доставки Glovo объявил о запуске в третьем украинском городе, которым стал Днепр. Сервис начнет работу завтра, 20 марта 2019 года.

Доставка будет доступна в центре и соседних районах города, при этом пользователи Glovo смогут заказать продукты, еду, лекарства, документы и так далее. Кроме этого, пользователи смогут запланировать доставку на конкретное время и дату.

Напомним, что международный сервис Glovo для быстрой доставки товаров в пределах города запустился в Украине в октябре 2018 года. Первым городом присутствия стал Киев, затем сервис появился в Харькове. В столице Glovo подписал эксклюзивное соглашение с McDonald’s, в партнерстве с которым запустил сервис быстрой доставки еды на дом McDelivery.

Стартап Glovo начал работу в 2015 году в Барселоне и с тех пор запустился в 67 городах мира (включая Париж, Мадрид, Каир, Стамбул, Сан-Паулу). Проект функционирует в 20 странах на трех континентах — в Европе, Африке, Центральной и Южной Америке. Более 70 миллионов заказов были доставлены по всему миру с Glovo. Среднее время доставки — меньше 35 минут.

Источник: AIN.UA