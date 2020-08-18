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Сервис NVIDIA GeForce Now теперь доступен на Chromebook

Сервис NVIDIA GeForce Now теперь доступен на Chromebook

Сервис NVIDIA GeForce Now теперь доступен на Chromebook


Игровой стриминговый сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен и для пользователей устройств Chromebook. Сегодня компания добавила поддержку устройств на базе Chrome OS. Пока что данная возможность имеет статус бета-версии, тем не менее, как отмечает ресурс The Verge, всё работает вполне хорошо.

Для наиболее комфортной игры компания NVIDIA рекомендует использовать устройства Chromebook, которые соответствуют следующим системным требованиям:

  • Процессор: Intel Core M3 (7-го поколения или новее) или Core i3, i5, i7 processor
  • GPU: Intel HD graphics 600 или лучше
  • ОЗУ: 4 ГБ и больше
  • Интернет: пропускная способность как минимум 15 Мбит/с (рекомендуется 25 Мбит/с).

Дополнительно рекомендуется воспользоваться мышью или геймпадом.

Журналисты The Verge протестировали работу сервиса NVIDIA GeForce Now на модели Samsung Chromebook Plus 2017 года. Для проверки работы сервиса использовались игры Death Stranding и Rocket League из Steam и Control из Epic Games Store. Во время теста игры демонстрировали частоту от 40 до 50 кадров в секунду. Время загрузки обычно было очень быстрым, а сами игры выглядели хорошо при рекомендованных графических настройках.

Заинтересованные пользователи могут присоединиться к бета-тесту GeForce Now на Chromebook по следующему адресу. Во время теста сеансы ограничены одним часом.

Источник: The Verge

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