Сервис NVIDIA GeForce Now теперь доступен на Chromebook

Игровой стриминговый сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен и для пользователей устройств Chromebook. Сегодня компания добавила поддержку устройств на базе Chrome OS. Пока что данная возможность имеет статус бета-версии, тем не менее, как отмечает ресурс The Verge, всё работает вполне хорошо.

Для наиболее комфортной игры компания NVIDIA рекомендует использовать устройства Chromebook, которые соответствуют следующим системным требованиям:

Процессор: Intel Core M3 (7-го поколения или новее) или Core i3, i5, i7 processor

GPU: Intel HD graphics 600 или лучше

ОЗУ: 4 ГБ и больше

Интернет: пропускная способность как минимум 15 Мбит/с (рекомендуется 25 Мбит/с).

Дополнительно рекомендуется воспользоваться мышью или геймпадом.

Журналисты The Verge протестировали работу сервиса NVIDIA GeForce Now на модели Samsung Chromebook Plus 2017 года. Для проверки работы сервиса использовались игры Death Stranding и Rocket League из Steam и Control из Epic Games Store. Во время теста игры демонстрировали частоту от 40 до 50 кадров в секунду. Время загрузки обычно было очень быстрым, а сами игры выглядели хорошо при рекомендованных графических настройках.

Заинтересованные пользователи могут присоединиться к бета-тесту GeForce Now на Chromebook по следующему адресу. Во время теста сеансы ограничены одним часом.

Источник: The Verge