Новости IT-бизнес 15.07.2025 comment views icon

Более $50 млн за размещение игры в Game Pass — менеджер Microsoft проговорился в резюме

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Андрій Русанов

Автор сайта

Более $50 млн за размещение игры в Game Pass — менеджер Microsoft проговорился в резюме

Подписка Xbox Game Pass от Microsoft делает доступными десятки лучших игр и достаточно выгодна для геймеров. Но насколько она выгодна для их создателей?

Сейчас идет широкая дискуссия о влиянии Game Pass на игровую индустрию. Кто-то утверждает, что подписка подавляет развитие игр, но некоторые разработчики, похоже, «подавлены» большими мешками денег. Информация о стоимости размещения игр в подписке до сих пор не была слишком публичной, но один из сотрудников Microsoft очертил некоторые финансовые рамки. Сайт Windows Central заметил интересную строку в резюме бывшего старшего менеджера по развитию бизнеса Иена Макинтайра.

«Заключил более 500 сделок стоимостью от $50 тыс. до более $50 млн, обеспечил для Game Pass как инди-хиты, так и AAA-игры».

Конечно, речь не идет о том, кто и сколько получил, но учитывая библиотеку Xbox Game Pass, которая включает, в частности, Grand Theft Auto V, Clair Obscur: Expedition 33, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и многие другие хиты, нетрудно понять, куда перешли десятки миллионов.

Макинтайр подчеркивает свою информацию словами о том, что он «способствовал росту количества подписчиков Game Pass с самого начала до более 30 миллионов пользователей», «лично определял и обеспечивал доступ к прорывным играм, таким как Vampire Survivors, на ранних этапах, чтобы Game Pass предлагал передовой и высокоактивный контент», «выступал ключевым мировым посредником по развитию бизнеса и заключению контрактов на сторонний контент для Xbox и Windows». Эти данные все еще доступны на LinkedIn.

Последние времена трудно назвать лучшими для Microsoft. Недавно компания уволила более 9000 работников, половина из которых работала сама в Xbox (не потому ли такой полезный менеджер обновил резюме?). Microsoft якобы сэкономила пол миллиарда долларов на замене работников ИИ, а некоторых собственно ИИ и уволил, прямо в день рождения. Но, как говорили в одной далекой галактике «пряность должна поступать» — в Game Pass.

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