"Знания имеют свою цену": сериал ужасов "Извне" представил тизер 4-го и финального сезона

Сериал ужасов «Извне» готовится к своему логическому завершению. MGM+ опубликовал первый тизер 4-го сезона, который угрожает персонажам: «Знания имеют свою цену».





Финальный сезон продолжает историю загадочного города с потусторонними монстрами, который странным образом заманивает и удерживает всех, кто в него попадает. По официальному описанию, финал откроет двери, которые некоторые жители в конце концов предпочли бы оставить закрытыми. Шоу сосредоточится на последствиях решений, сделанных в предыдущих сезонах, и попытках понять, что на самом деле стоит за правилами этого места.

«Если мы будем слишком сильно давить, что-то оттолкнется. То, что произойдет в дальнейшем — моя любимая часть», — предупреждают в тизере.

Сезон поднимает ключевые вопросы сериала: кто такой Человек в желтом и чего он хочет? Станут ли ранние открытия других героев шансом возвращения домой? Как долго самопровозглашенный шериф Бойд сможет удерживать город вместе, когда его тело и разум уже на грани? И напоследок: какую роль играет его дочь? Все ответы начнут появятся после премьеры, запланированной на 19 апреля.

Тизер 4-го сезона сериала «Извне»





Главную роль снова исполняет Гарольд Перрино. Вместе с ним в финальном сезоне снимаются Каталина Сандино Морено, Эйон Бейли, Ханна Черами, Саймон Вебстер, Рики Хи, Хлоя Ван Ландшут, Кортеон Мур, Пега Гафури и Дэвид Алпей. А также свои роли исполняют Элизабет Сондерс, Эйвери Конрад, Скотт МакКорд, Натан Д. Симмонс, Каэлен Ом, Анджела Мур, А. Дж. Симмонс, Джулия Дойл, Роберт Джой и Саманта Браун.

Сериал создал Джон Гриффин, шоураннером выступает Джефф Пинкнер, режиссером — Джек Бендер. «Извне» остается самым популярным сериалом в истории MGM+ и предпоследний сезон имеет идеальные 100% на Rotten Tomatoes.

Источник: Amazon