«Шедевр, не меньше». Фрэнсис Коппола оценил «Мегалополис» в 5 звезд на Letterboxd

Режиссер «Мегалополиса» Фрэнсис Коппола накануне премьеры оценил собственный фильм в 5 звезд на Letterboxd — соцсети для создания списков кино, журналов просмотров и рецензий.

Это самая высокая возможная оценка, поэтому режиссер, похоже, действительно считает «Мегалополис» шедевром. Подобные баллы получил и фильм внучки Фрэнсиса Джии Копполы. В целом, это единственные ленты, которые Коппола оценил на Letterboxd.

Сам «Мегалополис», идею которого режиссер вынашивал более 40 лет, дебютирует в Украине 26 сентября. Однако еще до официальной мировой премьеры фильм попал в скандал — в одном из трейлеров показали фейковые цитаты критиков, которые один из сотрудников сгенерировал с помощью ИИ. Также СМИ писали о вероятном домогательстве Копполы к стажерке, и сейчас режиссер подал в суд, обвиняя журналистов в клевете.

«Мегалополис» — это эпическая басня Древнего Рима, действие которой перенесено в современную Америку. Несчастный случай уничтожает мегалополис Новый Рим, а архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), наделенный возможностью останавливать время, пытается построить утопический город с нуля.

Также в фильме сыграли Шайа ЛаБаф («Трансформеры»), Натали Эммануэль («Форсаж», «Игра престолов»), Обри Плаза («Белый лотос»), Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»), Лоуренс Фишберн («Матрица», «Джон Уик»), Джейсон Шварцман («Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»), Джон Уайт и Дастин Хоффман.

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Сообщалось, что Коппола полностью самостоятельно финансирует фильм, который обошелся не менее чем в $120 млн.