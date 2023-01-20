Netflix сделает обмен паролями «законным», но за отдельную плату. Новые правила будут введены до апреля 2023 года

Netflix в ближайшие месяцы развернет систему обмена паролями для аккаунтов, за использование которой потребует дополнительных средств.

«Наши условия ограничивают использование Netflix одним домохозяйством, но новые правила позволят использовать свою учетную запись более широко. Платный обмен даст возможность пользователям во многих странах платить дополнительно, если они хотят поделиться Netflix с людьми, с которыми они не живут», — пишет Netflix.

После запуска платного обмена паролями Netflix ожидает определенной «реакции отмены» на рынках, но уверен, что «долгосрочные преимущества» приведут к повышению общего дохода. Никакой информации о ценах, а также конкретной дате запуска новых правил не называют, ограничиваясь фразой, что их широко внедрят «позднее в первом квартале 2023 года», то есть где-то до апреля.

В октябре стриминговый гигант добавил инструмент миграции аккаунта Profile Transfer — он позволит участникам действующих аккаунтов перейти на использование нового аккаунта, сохранив при этом данные текущего профиля. Netflix также позволил дистанционно выходить из аккаунтов на отдельных устройствах.

В Латинской Америке уже работает пилотная программа, взимающая дополнительную плату с клиентов (одну четверть базовой ставки), если другие аккаунты используют их регистрационные данные для входа. В мае отчет Rest of World показал, что тестирование прошло не очень хорошо, и подписчики в Перу заявили, что не были официально уведомлены об этой политике, а уровни применения отличались между пользователями.

«Наша работа заключается в том, чтобы немного подтолкнуть пользователей и создать функции, которые сделают переход к их собственным учетным записям легким и простым», — сказал Питерс во время отчета о доходах, отвечая на вопрос об обмене паролями.

Отдельно сервис также разрешил пользователям в Аргентине, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Доминиканской Республике покупать дополнительные «домохозяйства».

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Внедрение платного доступа — один из методов, которые Netflix использует, чтобы угодить инвесторам, поскольку рост числа подписчиков продолжает замедляться. После первой за почти 10 лет потери пользователей, в четвертом квартале 2022 года Netflix получил около 7,6 миллиона новых подписчиков во всем мире. Цифра, хоть и превосходит ожидания аналитиков, но все еще ниже по сравнению с 8,2 миллионами подписчиков, которые «пришли» на платформу в тот же период 2021-го года.

В ноябре Netflix запустил более дешевую подписку с рекламой, и говорит, что «доволен первыми результатами». В первый месяц запуска ее приобрели всего 9% новых подписчиков. Приблизительно в то же время сообщалось, что стриминговый гигант вернул определенную сумму рекламодателям после того, как не достиг целевой аудитории. В декабре по данным Antenna на этот тариф подписалось 15% новых абонентов.

Новая подписка имеет некоторые ограничения, в частности, отсутствие офлайн-загрузок, качество видео 720p и отсутствие некоторого контента из-за лицензионных ограничений.

«Мы не собираемся стать больше Hulu в первый год, но, надеюсь, в течение следующих нескольких лет мы сможем стать по крайней мере такими же крупными. Мы бы не занимались таким бизнесом, если бы не верили, что он может принести по крайней мере более 10% нашего дохода. И, надеюсь, со временем гораздо больше», — сказал Спенсер Нойман, главный финансовый директор Netflix.

За последние несколько месяцев компания выпустила мощный список контента, в частности «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Уэнсдей», и «Гарри и Меган», который помог Netflix бороться с жесткой конкуренцией со стороны других стримеров. В прошлом году Disney Plus выпустил уровень с поддержкой рекламы и продолжает привлекать подписчиков в пакет Hulu и ESPN Plus. Тем временем на HBO Max в прошлом году состоялась рекордная премьера сериала «Дом дракона», за которой следовал дебют «The Last Of Us», собравший 4,7 миллиона зрителей за одну ночь.

Кажется, что 2023 год станет менее ярким для Netflix, поскольку он ограничил расходы на контент до 17 миллиардов долларов — сокращение, которое уже отразилось в экономной линейке фильмов в этом году.

Ранее компания объявила, что ее генеральный директор и соучредитель Рид Хастингс уходит в отставку после 25 лет управления компанией и передаст эстафету содиректору Теду Сарандосу и Грегу Питерсу, бывшему операционному директору Netflix. Хастингс не покидает компанию полностью, а вместо этого возьмет на себя роль исполнительного председателя.

Источник: The Verge