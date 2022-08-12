Шестой сезон взрослого мультсериала «Рик и Морти» стартует на Adult Swim уже 4 сентября — а пока можно посмотреть (феерический!) трейлер под песню «Paranoid» Black Sabbath

Фанаты «Рик и Морти» дождались — Adult Swim Блок на телеканале Cartoon Network, транслирующий мультсериалы для взрослых наконец-то выпустил полноценный трейлер шестого сезона. Нужно ли напоминать, что это один из самых смехотворных мультсериалов современности, являющийся смесью отличной комедии и научной фантастики в сумасшедшем сетенге.

И хотя трейлер 6 сезона «Рика и Морти» напрямую не затрагивает ни одну из незавершенных сюжетных линий шоу, а именно — как сложилась дальнейшая судьба «злого» президента Морти после того, как он прошел через золотой портал, он является четким свидетельством того, что в продолжении вся семья Смитов будет больше вовлечена в приключения Рика. Собственно, вот смотрите сами:

Трейлер шестого сезона «Рика и Морти» в оригинале на английском

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В ролике можно увидеть несколько очень эффектных экшн сцен с преследованиями и перестрелками с пришельцами под известную песню Paranoid британской хэви-метал группы Black Sabbath, а также остроумную отсылку к «Крепкому орешку».

Тот факт, что Рик, кажется, убегает от многих людей, желающих ему смерти, может указывать на то, что новый сезон вернет президента Морти в картину со сложным сюжетом, который должен избавить вселенную от его врага. Кроме того, шестой сезон «Рика и Морти» может затрагивать огромное количество людей, которых беспокоит судьба старика, особенно сейчас, когда он сблизился со своей семьей как никогда раньше.

Шестой сезон «Рика и Морти» начнет выходить на Adult Swim 4 сентября — через год после финала предыдущего. Новые эпизоды будут выходить еженедельно.

Также можно вспомнить, что за «Риком и Морти» также снимают аниме-сериал минимум на 10 эпизодов, которым занимается режиссер «Башни Бога» Такаси Сано. За производство спин-оффа отвечают Telecom Animation Film и Adult Swim. Когда выйдет сериал, пока неизвестно.